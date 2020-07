Cartaya inicia el lunes un plan especial de desinfección de todas las calles para reforzar la acción contra el Covid-19

Cartaya diseña un plan especial de refuerzo de la desinfección de todas las calles y plazas que se extenderá a todo el núcleo urbano y a las calles de El Rompido y Nuevo Portil. Los trabajos tienen como objetivo reforzar todas las acciones para reducir al máximo las posibilidades de contagio por Covid-19 en el municipio de Cartaya, medidas que “no admiten relajación ya que el virus sigue estando presente y es necesario minimizar los riesgos de brotes”, según ha explicado la alcaldesa de Cartaya, Josefa González Bayo.

Los trabajos que pone en marcha el Ayuntamiento de Cartaya comenzarán en la madrugada del domingo al lunes a partir de las 5:00 y se desarrollarán cada jornada hasta las 11:00. para facilitar las labores de los equipos de limpieza y desinfección cuando hay menos afluencia de personas en las calles.

Las tareas se prolongarán durante los días que sea necesario para completar todos los espacios y lugares públicos, y se repetirán de forma periódica, reforzándose de forma especial en zonas donde se produce una alta concentración de personas, como es el caso de las plazas, los exteriores de las oficinas bancarias y cajeros automáticos, los supermercados y establecimientos comerciales más frecuentados, las farmacias, el Centro de Mayores y Dependientes, el Centro de Salud, y espacios públicos como La Ribera o los accesos a las playas, entre otros. Esta campaña especial intensifica los trabajos de desinfección que el Ayuntamiento viene realizando, y que también se han extendido ya a todos los edificios e instalaciones municipales.

La alcaldesa de Cartaya, Josefa González Bayo, también ha anunciado que la próxima semana se reforzarán las tareas de información y concienciación a la población para insistir en el uso obligatorio de la mascarilla, la necesidad de mantener la distancia social de un metro y medio o cuidar el lavado y limpieza de manos cada vez que sea posible, para lo que los ciudadanos cuentan con numerosos puntos con dispensadores de geles hidroalcohólicos en todos los edificios públicos y en todo el municipio.

Asimismo, el equipo de gobierno del Consistorio cartayero mantiene activo un equipo especial de seguimiento de cualquier información relativa a casos de coronavirus para actuar desde las competencias que tiene el Ayuntamiento ante cualquier posible brote, que se completa con la Comisión de Seguridad del Covid-19 que se ha reunido esta misma semana.

Finalmente, señala la alcaldesa, “aunque el caso detectado esta semana está bajo control, y ha afectado a una persona que no es de Cartaya, que además no ha mantenido contacto con personas de nuestra ciudad, no podemos bajar la guardia”.