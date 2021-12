Gente de aquí y allá: Carmelo García Crespo, actor puntaumbrieño que triunfa

Hace solo unos días que ha rodado para la famosa serie de televisión Cuéntame un capítulo en el que actúa interpretando al no menos célebre Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil. Se trata de un actor puntaumbrieño que han escogido para representar a semejante personaje. Carmelo ha trabajado en muchas series para la pequeña pantalla tales como Arrayán, Médico de Familia, Aida, Manos a la Obra, Los hombres de Paco o La que se avecina. Y creo que se me olvida alguna más.

Pero no es eso solo lo que ha hecho. Carmelo actuó mucho en el teatro, pues formaba parte de una compañía que dio la vuelta a España representando la comedia El gran teatro del mundo, del gran autor Calderón de la Barca. Él cuenta que varios amigos se unieron para llevar a todos los rincones de nuestro país esta obra y tiene mil anécdotas que contar de los buenos y malos ratos que pasaron por las carreteras de España en una furgoneta, con accidentes y averías, durmiendo en el propio vehículo o en pensiones de pueblos, aunque a veces también en buenos hoteles. Y es que la vida de los actores de teatro es muy parecida a las de las cuadrillas de los toreros, que se van de una punta a otra del país en un solo día.

Carmelo nació en el seno de una familia muy de Punta Umbría pues, aunque sus padres vinieron de fuera, enseguida se arraigaron en este pueblo, que además los acogió con los brazos abiertos. Es el menor de cinco hermanos y uno de ellos es Paco, al que a mí me gusta llamar la voz de Punta Umbría, ya que lleva muchos años siendo el director de la emisora local Onda Punta Radio y con quien me une una buena amistad. Sus padres montaron, en la plaza del antiguo mercado callejero, la que hoy llamamos Plaza de Al Bakri, un refino, como se le decía entonces a las mercerías, negocio que les dio para vivir holgadamente y para poder darle carreras a algunos de sus hijos, como es el caso de Carmelo, que se hizo licenciado en Arte Dramático en Sevilla y a Paco, que lo enviaron a Madrid a la Universidad Complutense para que se hiciera licenciado en Periodismo.

Yo conocía mucho a su hermano Paco porque él y yo hicimos una serie de programas para la televisión local y fuimos a grabar por todos los rincones de nuestro término municipal para dar a conocer la riqueza de nuestros parajes. También conocí a sus padres, especialmente a su padre, con el que tuve mucho contacto. Él, junto con otro buen amigo, Pedro “el de la berrenda”, fueron unos pilares fundamentales y de los primeros hermanos de la Hermandad de la Santa Cruz y de su romería, de tanta fe y devoción en nuestra localidad. Pero de Carmelo solo sabía de oídas, porque me hablaban de él y sabía de su existencia y de lo buen actor que era, pero personalmente nos hemos conocido hace poco porque ha estado fuera de Punta Umbría muchos años. Aunque la verdad es que ya es como si fuésemos amigos de toda la vida.

No hace mucho fuimos al Teatro del Mar a ver un cortometraje hecho por Carmelo sobre Willian Martin, aquel militar inglés que apareció muerto y flotando en la playa de la Mata Negra, un hecho histórico que salvó la vida a miles de personas en la Segunda Guerra Mundial. Con el famoso guionista y director de cine Benito Zambrano, ganador de varios premios Goya, ha trabajado en varias ocasiones como por ejemplo en las películas Padre Coraje, Blas Infante o Corazón ardiente. Este prestigioso director cuenta mucho con él, porque lo considera un muy buen actor.

Además, Carmelo ha montado una productora y hace vídeos, audio libros y diferentes trabajos a muchas empresas, entre las cuales se encuentran algunas tan conocidas como la Once o Amazon. También imparte cursos sobre comunicación, cursos de voz o de teatro. En definitiva, que es incansable y sin duda un gran trabajador. Y es que como él mismo dice, el ser actor y trabajar lo lleva en las venas. De hecho, cuando no ha tenido trabajo por alguna circunstancia, como no podía estar parado, ha hecho de todo. Ha trabajado en un circo, actuó en bodas, bautizos, comuniones o donde lo llamaran.

Pero algo que se desconoce de su vida es lo deportista que es y que practicó un deporte tan llamativo como es el Wakeboard, que es como el esquí acuático sobre tabla deslizándose sobre el agua y arrastrado por una embarcación. Obtuvo el título de Campeón de España en tres ocasiones y también participó en el Campeonato del Mundo que se celebró en Qatar en el año 2008, quedando en la décimo tercera posición, lo cual no deja de ser un triunfo dado el número de participantes. También participó en el Campeonato de Francia de 2009, en el que quedó en el duodécimo puesto, otro éxito más.

Pero eso no es todo, porque Carmelo es todavía muy joven. Nació en el año 1973, es decir, que cuando yo ingresé en la plantilla del ayuntamiento de nuestro pueblo, él solo contaba con un año de edad. Por eso, él tiene todavía mucha vida por delante y muchas cosas que hacer y seguro que los triunfos y éxitos cosechados hasta ahora no son nada en comparación con los que le quedan por vivir.

Punta Umbría entera se alegra de los éxitos de nuestro actor, porque todos los puntaumbrieños lo sentimos como nuestro y, como muestra, la otra tarde mientras nos tomamos un café en una céntrica cafetería llegaban amigos suyos de la infancia a saludarlo y mostrarle su cariño, además, de decirle que lo seguían por los diferentes medios de comunicación. Enhorabuena Carmelo por lo conseguido ya, que no es poco, y por lo te queda por conseguir.