Caraballo se despide de la Diputación "agradecido" por "el honor de haber servido a la ciudadanía"

El expresidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, dijo adiós de forma oficial a la institución que ha presidido durante algo más de dos mandatos. Lo hizo a través de una carta de despedida leída por el diputado y portavoz socialista Salvador Gómez. Fue el encargo de poner voz a las últimas palabras de Caraballo como líder de su formación en la Diputación.

"Compañeros y compañeras de Corporación: Hoy dejo de ser presidente de la Diputación de Huelva. Un honor al que he servido durante nueve años y al que solo encuentro comparable con el de haber sido alcalde de mi pueblo, de Chucena. Durante todos estos años hemos afrontado muchas dificultades, quizás ahora la más dura ante esta situación de pandemia, pero siempre le hemos hecho frente a los problemas unidos y buscando la mejor solución para la ciudadanía" ha señalado Caraballo en su despedida.

En su adiós agradece a "los distintos diputados y diputadas de la oposición el trato que he recibido de vosotros, que ha sido especialmente cálido y cómplice en muchos asuntos y que he llegado a sentirlo muy cerca en lo personal. De todos los grupos políticos de esta cámara he recibido siempre el respeto, el tono amable y de concordia dentro de la discrepancia política. Por eso, quiero hoy agradeceros a todos los diputados y diputadas vuestro esfuerzo y vuestra contribución a hacer a esta provincia mejor".

Caraballo ha tenido palabras para sus compañeros del grupo socialista, los que agradece "la lealtad con la que me han colmado en estos años. Nunca podré devolveros lo que habéis contribuido a que ejerza mejor la presidencia y a hacerme mejor persona". De su balance al frente de la entidad destaca el haber conseguido "convertir a la Diputación en un referente de administración moderna y eficaz en España. La hemos hecho imprescindible para la supervivencia de los pueblos pequeños, para la vertebración del territorio y para la creación de empleo. Sé que no hace falta pediros que sigáis trabajando con el mismo ahínco para continuar transformando la provincia. Los alcaldes y alcaldesas, los concejales y concejalas y, por tanto, la ciudadanía os necesitan".

A quienes tomen su releve les recuerda que cuentan con "los aliados perfectos para llevar a cabo vuestra tarea, pues el personal empleado de esta casa son un grupo profesional de primer nivel. También a ellos quiero agradecerles la profesionalidad con la que han servido a esta presidencia". Cierra sus agradecimientos con una referencia a los medios de comunicación, "a todos sin excepción" de los que "he recibido un trato excepcional y de los que he aprendido a hacer de la transparencia una bandera".

Sus últimas palabras fueron para desear "lo mejor para el futuro. Mucho ánimo, mucha fuerza y los mayores logros. Un abrazo, Ignacio Caraballo".

Todos los grupos han mostrado un respeto a la figura del expresidente. María Ponce (Cs) le ha agradecido "su trabajo por la provincia". David Fernández (Adelante) le ha deseado que disfrute "de esta nueva época en la que podrá dedicarse a su vida que ya le va tocando después de tantos años dedicado a la vida pública". Adelante no obstante ha pedido que "cuanto antes el PSOE ordene los asuntos de la Diputación que es una institución muy necesaria". El mismo cariño lo ha mostrado el popular Juan Carlos Duarte quien ha recordado en su despedida que "la gestión de Ignacio ha tenido muchas sombras pero también muchos aciertos que quizá en su momento no hemos valorado. Por todo ello es merecedor de nuestro cariño y reconocimiento personal". Ha sido la vicepresidenta María Eugenia Limón, quien además ha presidido el primer pleno de la etapa post Caraballo, la encargada de cerrar la despedida asumiendo que "se abre un nuevo tiempo en el que nos tocará a todos nosotros con el apoyo de los ciudadanos de la provincia llenar el vacío y trabajar por el bien común de los onubenses.