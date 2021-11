Cañaveral de León tendrá un centro para fomentar el emprendimiento juvenil

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Alfredo Martín, ha visitado hoy las obras del nuevo centro social juvenil que el Ayuntamiento de Cañaveral de León está ejecutando en la antigua sede de la Casa Consistorial rehabilitada gracias a una subvención de la Consejería de casi 30.000 euros. Martín ha destacado la importancia de ayudar a las entidades locales a dotar a los pequeños municipios de equipamientos y servicios públicos que fijen la población al territorio, como este centro que se destinará a fomentar el emprendimiento entre los jóvenes.

La Consejería liderada por Juan Marín ha sido "pionera" al poner en marcha una línea de ayudas para infraestructuras municipales que se ha distribuido "primando a aquellos municipios con problemas de despoblación, un fenómeno que en la provincia de Huelva afecta especialmente a la sierra y el Andévalo", según apuntan desde la propia Junta.

Martín ha trasladado a la alcaldesa de Cañaveral de León, Mercedes Gordo, que desde el Gobierno andaluz, y en especial desde la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, “apostamos 100% por municipalismo”.

El delegado ha destacado también el papel que cumple el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para que los municipios más pequeños puedan acometer obras que solos no podrían, unas inversiones que además crean empleo, fundamental para que los vecinos no tengan que marcharse. Así, ha explicado que en los dos últimos años, la Junta ha aportado más de 86.000 euros a las obras del PFEA en Cañaveral de León que son “fundamentales para mantener estos pueblos” y acometer reparaciones de vías, caminos rurales e infraestructuras públicas que solos con recursos propios no podrían realizar.

Para Martín, es importante mantener el contacto con los alcaldes y alcaldesas para conocer sus necesidades “sacando información de los propios ayuntamientos” con el fin de adaptar a ellas las políticas y líneas de subvenciones de la Consejería.

En este sentido, la alcaldesa de Cañaveral de León ha agradecido la visita del delegado, al que ha transmitido las distintas preocupaciones de la localidad, al tiempo que ha ensalzado la relevancia de esta ayuda de 30.000 euros recibida para el nuevo centro para los jóvenes del municipio.

Junto a estas ayudas directas, el Gobierno andaluz ha desplegado diferentes políticas para frenar el problema de la despoblación. Así, la reciente rebaja fiscal prevé una deducción de 400 euros por nacimiento o adopción para quienes vivan en municipios de menos de 3.000 habitantes y un tipo reducido del 3,5% para la adquisición de vivienda.

Por su parte, la Consejería de Empleo ha puesto en marcha el Plan Aire, dotado con 165 millones, para que los ayuntamientos creen empleo, y planes de formación, con un presupuesto de 120 millones, para que ofrezcan cursos y talleres a sus vecinos desempleados que mejoren sus oportunidades laborales.