La CR Palos recibe el apoyo de la Junta para poner en marcha su tercer proyecto fotovoltaico

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha recibido la visita de la delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta en Huelva, Lucía Núñez, y del alcalde y candidato a la alcaldía de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, para analizar las diferentes ayudas y subvenciones que ha obtenido la entidad de riego para poner en marcha proyectos fotovoltaicos.

A las dos plantas fotovoltaicas que ya están en marcha en la Comunidad de Regantes para bombear el agua con energía limpia, hay que sumar también el tercer proyecto recientemente autorizado y subvencionado para que en pocos meses pueda ampliar su capacidad de autoconsumo energético y depender menos del precio de la electricidad.

Así, además de la autorización de la delegación de Economía para la puesta en marcha del proyecto, también se ha recibido por parte de la delegación de Agricultura la resolución en firme para la subvención del 60% de la planta por un importe total de 771.000 euros. Para Lucía Núñez esta visita es “importante para la Junta” para testimoniar “la revolución energética y apostar por la revolución verde” que quieren llevar a cabo desde la administración autonómica.

En este sentido ha apuntado que ya en 2022 “se alcanzaron en la provincia de Huelva los 9 gigavatios de potencia energética con estos proyectos y en 2023 queremos sumar 12 gigavatios más, lo que nos lleva a que el 75% de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables y a que prácticamente alcancemos la independencia energética”. Según Núñez, “en este sentido hemos puesto en marcha distintas líneas de ayuda y además nos hemos preocupado de la agilización de la tramitación administrativa”. En la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera “ya tenemos en marcha dos plantas fotovoltaicas en funcionamiento y una tercera planta que se autorizó el 16 de diciembre desde la delegación de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta en Huelva y el 16 de enero “en una coordinación magnífica con la delegación de Agricultura ya la comunidad recibía una resolución en firme de ayuda de 771.000 euros”, entre las tres plantas fotovoltaicas y las tres líneas de ayuda, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera suma 1,6 millones de euros de subvención.

“Para nosotros es una satisfacción porque al final repercute en los agricultores de Palos y Moguer, económicamente lo notan mucho al disminuir los costes energéticos, tienen autoconsumo energético y es una satisfacción poderlo ver en los datos de manera tangible”, ha indicado Lucía Nuñez. Por su parte el secretario-gerente de la Comunidad de Regantes, Fernando Sánchez, ha mostrado su satisfacción por la “visita de la delegada de Energía a nuestras instalaciones y hay que poner de manifiesto que se ha interesado muchísimo por los problemas de las comunidades de regantes que ha tramitado con agilidad”.

Del mismo modo, ha querido agradecer su “diligencia al Ayuntamiento de Palos de la Frontera” por la licencia de obras bonificada al 90% para esta nueva planta fotovoltaica”. Estas ayudas “nos da pie a seguir trabajando para ahorrar energía, ahorrar costes y repercutirlo después en el metro cúbico de agua, por lo que somos “una de las comunidades de regantes que más barata tiene el precio del agua gracias a este esfuerzo en realizar este tipo de inversiones”. Por último, ha destacado la resolución favorable de la ayuda para la construcción de la tercera planta fotovoltaica que nos da el 60% del coste total de la obra sin el cual, lógicamente los plazos de amortización serían mucho mayores y haría muy difícil hacer este tipo de inversión en estos momentos”.

Finalmente, el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ha indicado que el mundo de la agricultura vive “momentos difíciles ya que no está lloviendo ni lo que queremos ni como debería y eso supone que tenemos restricciones y ese problema se suma además al de la energía cuyos costes, como consecuencia de múltiples factores hace inviable la rentabilidad de cualquier empresa”, ha afirmado.

“Afortunadamente, la Junta de Andalucía está trabajando mucho y bien para que esa rentabilidad de las empresas pueda hacer que económicamente sean rentables por lo que tenemos que trabajar en ese sentido y en esa dirección porque beneficia no solo económicamente sino también a todo el sistema ecológico y natural”. Romero ha querido agradecer a la delegada “el interés que ha puesto desde el primer momento en Palos de la Frontera no solo en la comunidad de regantes, que también, si no también en el Polo Industrial y ese trabajo, al final va a dar sus frutos”.

Desde la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, una vez que tienen resueltos todos los trámites administrativos, quieren firmar en esta misma semana el contrato de obras para la planta e iniciarlas a la mayor brevedad ya que cada día que pasa supone asumir costes eléctricos elevados y es “importante” que se ponga en marcha con la mayor premura posible.