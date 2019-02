El CES evalúa el impacto económico de la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros para Huelva

El Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH) presentó ayer en la Diputación el informe denominado Impacto económico de la construcción de la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, elaborado por su presidente, el profesor Juan José García del Hoyo, acompañado por el diputado territorial del Andévalo, Antonio Beltrán, que ha calificado este estudio como “indispensable para tomar conciencia del impacto económico que cualquier inversión en infraestructuras tiene sobre la economía y los sectores productivos de Huelva”. El estudio señala que la puesta en marcha de estas infraestructuras supondrían un aumento del 7% del Producto Interior Brutos (PIB) de la provincia de Huelva y la creación de unos 18.000 puestos de trabajo.

Beltrán cifró como inversión global prevista para este proyecto un total de 74,2 millones de euros destinados a la Presa de Alcolea y 79,76 millones de euros para el Canal de Trigueros, “a lo que hay que sumar 45,7 millones para la mejora de abastecimiento de Huelva”, con un plazo establecido de finalización de las tres infraestructuras para 2021, “fecha que dista de la planificación inicial que establecía el año 2013 como plazo de finalización”.

El presidente del CESpH explicó que este informe “pretende servir como justificación económica de la importancia que, para el desarrollo de la provincia, tiene la culminación de estas inversiones”, para lo que en este estudio se ha atendido a cuantificar “los efectos directos, indirectos e inducidos”.

García del Hoyo recordó que se trata de “un proyecto cuya gestación se inició en el año 1978 y que no se aprobó hasta el 88, año en el que se incluye en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), no licitándose la obra hasta el 2012”. No será hasta 2015 cuando den inicio las obras que, a día de hoy, continúan sin ejecutar, “aunque el dinero está contemplado y solo hay que volver a licitar la obra, previsto para octubre”, señaló el presidente del CES.

García del Hoyo subrayó que este estudio surge “a iniciativa del propio CES y a instancias del Colegio de Economistas de Huelva para poner de manifiesto el impacto económico y social de la puesta en marcha de la presa y del canal, cuya construcción tendría como objetivo fundamental poner en explotación en régimen de regadío 24.000 ha de superficie agrícola que están actualmente en régimen de secano, con el consiguiente incremento de rendimientos que aparece reflejado en el informe”.

El autor del estudio remarcó que “los cálculos generados en este informe justifican la rentabilidad económica del proyecto, respaldando el volumen de inversión requerido; por tanto, estamos ante un proyecto estratégico para el desarrollo de la provincia y para la elevación de su nivel de vida”.

García del Hoyo dijo que “con este informe, el primero y no el último que realizaremos desde el CESpH, pretendemos dar las armas, las herramientas necesarias a la ciudadanía de Huelva y a sus representantes para defender con uñas y dientes las infraestructuras que necesita esta provincia, y poner de manifiesto qué es lo que está dejando Huelva de ganar o de obtener por culpa de que se ralenticen las inversiones en infraestructuras”.

Valor Añadio Bruto

Así, cuantificó el efecto de este proyecto sobre la provincia de Huelva, en términos del Valor Añadido Bruto a precios básicos, en 611,2 millones de euros, lo que supone el 7,96% del Valor Añadido Bruto de la provincia y el 7,2% del Producto Interior Bruto a precios básicos de la provincia según datos de la Contabilidad Regional del INE de 2014.

Respecto al impacto sobre el empleo en la provincia, el presidente del CES indicó que sería en torno a 17.957 puestos de trabajo, “de los cuales 13.787 serían derivados de la puesta en marcha de las explotaciones en régimen de regadío y se mantendrían a lo largo del tiempo, mientras que los restantes se producirían como resultado de la inversión y durante el tiempo de su ejecución, concentrándose entre los años 2018 y 2021”.

De estos empleos, “unos 14.053 lo serían asalariados y el resto de trabajadores por cuenta propia, lo que implica el 7,5% de la población activa de la provincia y el 26,8% del actual nivel de desempleo”, ha subrayado.

Como resultado del proyecto, García del Hoyo incidió en que “la tasa de desempleo de la provincia de Huelva podría reducirse significativamente, pasando del 27,8% actual al 20,4%, produciéndose un incremento de las rentas o inputs primarios, de forma que las remuneraciones de los asalariados se verían incrementadas en 224,8 millones de euros y el Excedente Bruto de Explotación y Rentas Mixtas experimentaría un incremento de 402,8 millones de euros”.