El CEIP Pura Domínguez de Aljaraque celebra el día de la No Violencia

Los escolares del CEIP Pura Domínguez, de Aljaraque, han podido disfrutar de un acto conmemorativo muy especial para celebrar el día de la No Violencia y la Paz a través de un gran evento deportivo. Como el mejor acontecimiento olímpico que se precie éste ha contado con un acto inaugural, un desfile de abanderados, un juramento olímpico y hasta con una espectacular danza griega de todo el alumnado. En el acto han estado presentes el alcalde de la localidad, David Toscano, y la concejala de Educación, Gema Hinestrosa, quienes han querido acompañar a la directora del centro, Irene Ruiza, así como a todo el personal del colegio en esta señalada y bonita jornada.

Los alumnos del colegio están actualmente abordando la temática del fantástico mundo de la mitología griega, la cual han tenido muy presente en el acto que, no en vano, ha sido presidido por Zeus, el Padre de los Dioses y Hombres y, por ello, también han llevado a cabo esta deportiva tradición helena.

El Día Escolar de la No Violencia y la Paz fue Declarado por primera vez en 1964 y surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y voluntaria, de Educación No violenta y Pacificadora. El objetivo con ella es conmemorar un día marcado por el respeto y la tolerancia hacia las personas. Por tanto, en esta jornada el centro se ha convertido en instrumento de paz para el entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión.