Sierra de Aracena y Picos de Aroche concentra el 60% de buitres leonados de la provincia

El 60% de los buitres leonados (gyps fulvus) de la provincia de Huelva se concentra en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde se han censado más de 900 ejemplares repartidos en siete dormideros, con lo que se destaca como la demarcación con más abundancia en el total de 1.600 en toda la provincia.

El registro forma parte del IV Censo Andaluz de Buitres Leonados que lleva a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. La población de esta especie en territorio onubense se mantiene desde el censo anterior, en 2010, a pesar de que no hay constancia de colonias de cría. Por este motivo, la inmensa mayoría de los individuos identificados son jóvenes y subadultos.

En las labores de contabilización han participado agentes de Medio Ambiente, técnicos de Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), propietarios y voluntarios de organizaciones de este espacio protegido como la Asociación Lutra y la Fundación Monte Mediterráneo de Santa Olalla del Cala.

“Actividades como esta, que involucran tanto a organismos públicos como entidades privadas y plataformas ciudadanas, ponen de manifiesto el importante papel que juega la ciudadanía en general en la conservación de la naturaleza a través de las figuras de custodia del territorio”, ha declarado el director conservador del espacio protegido, Antonio José López.

El leonado es el buitre más abundante en el Parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por delante del negro (Aegypius monachus) que, sin embargo, cuenta en esta comarca con una de las colonias reproductoras más importantes de Andalucía.

Los buitres siempre han constituido uno de los símbolos de este espacio natural desde sus inicios como Parque Natural con la importante colonia, precisamente, de cría de buitre negro presente en la zona de Sierra Pelada y Rivera del Aserrador. No obstante, a lo largo de toda la zona existe una numerosa población de buitres que sobrevuelan a diario. Durante los días que se realizaron las observaciones en descansaderos grupales, se han podido registrar numerosos buitres que hacen uso de estos puntos ubicados en rocas y zonas arboladas. Además, se ha podido constatar el uso irregular que hacen de estos dormideros, moviéndose frecuentemente de uno a otro en función de la disponibilidad de alimento.

Los observadores que han tomado parte en el censo de buitre leonado han tratado de localizar ejemplares de buitre de Rupell (Gyps rueppelli) porque su presencia está en aumento en Andalucía. Aunque no se tienen los datos totales, se tiene constancia de la presencia en la Comunidad Autónoma de al menos tres ejemplares de esta especie africana en extinción. En Huelva no se ha observado ninguno como era de esperar al no existir colonias de reproducción de buitre leonado, hábitat en el que suelen localizarse en Andalucía.

Los trabajos de campo, no obstante, sí han servido para destacar la presencia de un águila imperial (Aquila adalberti) joven en Sierra Pelada y un alimoche (Neophron percnopterus) adulto por la zona de Aracena. Esta constatación es importante porque el alimoche es un ave estival y no suele advertirse su presencia en época invernal. El alimoche es una necrófaga con plumaje blanco poco avistada en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al frecuentarla únicamente en paso migratorio hacia África.