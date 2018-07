Una ‘Brújula’ para encontrar el camino

La adolescencia no es fácil y muchos jóvenes carecen de la madurez suficiente para tomar decisiones tan importantes como qué estudiar o cómo orientar el futuro profesional. Por suerte, hay organizaciones que no sólo se percatan de esta situación, sino que además ponen en marcha iniciativas para revertirla. Es el caso de la cooperativa Cuna de Platero de la localidad onubense de Moguer que, durante julio, ejecuta el campamento urbano para jóvenes de 13 a 16 años Brújula.

El presidente de la cooperativa, José Manuel Márquez, advierte que ya tenían la experiencia del campamento de Inteligencia Emocional que desarrolla hace dos años para niños entre seis y doce años: “nos planteamos aumentar la edad de acción y, además, empezar a trabajar en uno de los déficits que creemos que va a tener el sector próximamente: la falta de mano de obra especializada, relacionada con robótica colaborativa, innovación, etc. En el camino nos encontramos a dos aliados, la Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento de Moguer y así surgió Campamento Brújula.”

Así, una veintena de chicos, capitaneados por la periodista y coach Lola Pelayo, aprenden de lunes a jueves, a desarrollar las competencias que cada uno tiene de forma que puedan orientar su futuro laboral de la forma más acertada y teniendo en cuenta el entorno en el que viven: “promovemos que conozcan sus fortalezas y debilidades desde su propia inteligencia emocional. Les preguntamos no tanto qué o cómo sino para qué quieren ser médicos, para qué quieren ser informáticos.”

La estructura planteada divide el trabajo en semanas de modo que en la primera el campamento se centra en el auto conocimiento y en cómo formarse para lograr aquello que quieren hacer en la vida. En una segunda semana, han trabajado cómo comunicarse con los demás. Pronto se adentrarán en la comunicación social: cómo usar las redes, la memoria histórica de las redes, la realización de un Currículum Vitae digital y, finalmente, abordarán la comunicación de equipos. De hecho, desde el primer día hay cuatro equipos con sus tareas bien definidas: gestión de contenidos, relaciones institucionales, grabación y edición de vídeo y community manager. Según Pelayo, “el enfoque está diseñado en proporcionarles autonomía, en que se motiven a través del trabajo que ellos mismos hacen: van entrenando sus competencias, sobre todo coordinación de los equipos y los roles que comparten, especialmente de cara a un gran debate que vamos a generar el 26 julio en el que tendremos muchos invitados que anteriormente han pasado por el campamento de forma individual: Cuna de Platero, el CADE de San Juan del Puerto, la Delegación de Educación, la Universidad de Huelva, el Ayuntamiento de Moguer y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación”. Desde esta institución, su director, Arsenio Martínez, conminó a los jóvenes a que busquen, dentro de lo que les atrae, profesiones con recorrido: “si pensamos solamente en el aspecto económico, puede que una iniciativa que actualmente es un negocio, dentro de unos años no lo sea. Lamentablemente, pertenecéis a una generación sometida a la obsolescencia”. Por otra parte, recalcó la importancia de preparar bien las entrevistas laborales y a cuidar desde ya las publicaciones en redes sociales. En este último aspecto también insistió la concejal de Juventud y Comunicación del consistorio: “las redes son positivas, pero son vuestra tarjeta de visita.”

Los chicos han girado una visita por la cooperativa, acompañados por el director general, Juan Báñez, y la responsable de Recursos Humanos, Mónica Martín, quien pone en valor la importancia de la comunicación: “cuando me contactaron, recibí un correo electrónico que estaba escrito perfectamente, con una ortografía impecable, manejan cómo deben dirigirse a las personas en estos casos… Eso me lleva a pensar que los adolescentes saben más de lo que pensamos. Los adultos a veces no les dejamos ser ellos mismos. Esta búsqueda de información, este “buscarse la vida” debería estar presente en las aulas desde pequeñitos porque de un tiempo a esta parte todo nos viene dado, nada cuesta esfuerzo. Alcanzar un objetivo por ti mismo da una satisfacción especial que ellos están experimentando con Brújula, están desarrollando sus habilidades y actitudes personales, la proactividad, respetar al otro, tener una idea y llevarla a cabo, tener la actitud correcta ante los retos, etc.”

Una de las participantes, Ángela Méndez asegura que una de las cosas que ha aprendido es a trabajar con sus compañeros: “hay que hacer las cosas bien y siempre con respeto a las ideas de los demás. El campamento me está aportando muchas cosas. Por ejemplo, ahora sé que quiero hacer Magisterio porque es un trabajo que puede aportarme muchas cosas y puedo disfrutar haciéndolo”. Por su parte otra joven, Isabel Robles, apunta que nunca se aburre porque las dinámicas se suceden. “Lo que más me ha gustado, de momento, ha sido el análisis DAFO que hicimos. Me di cuenta de que la imagen que uno proyecta no siempre es la que otros reciben. Aquí te conoces más a ti mismo. Me encanta la comunicación digital y tiene futuro, así que creo que tiraré por ahí”. David Raposo, que ya tiene experiencia en el campamento de inteligencia emocional, resalta que le encanta la tecnología y trabajar en equipo: “me entretengo y aprendo. Ahora controlo mis enfados. Ante lo soltaba todo, me enfadaba y me encerraba en mi cuarto unas horas. Ahora intento arreglarlo hablando”. Por último, Juan Báñez, afirma que ya sabe buscarse la vida pero “quiero trabajar en Cuna de Platero.”

Efectivamente, Brújula está logrando orientar a los moguereños.