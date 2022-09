Beas impulsará un centro de interpretación de la Navidad y de su Belén Viviente

El Ayuntamiento de Beas presentó ayer su ambicioso Plan de Desarrollo Turístico, que tiene como objetivo el de adecuar los recursos del municipio con el objetivo de dar a conocer las bondades del mismo.

Entre las numerosas medidas que van a implementarse, destaca la creación de un centro de interpretación permanente de la Navidad y del Belén Viviente de Beas, que a finales de 2021 fue declarado Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía. Además, se creará también un centro de interpretación de la Ruta del Aceite para posicionarse como capital del aceite de la provincia de Huelva.

Otro de los puntos fuertes va a ser la promoción de la Ruta de los Molinos de Agua. Se busca que esta ruta sirva para poner en valor la riqueza natural de la zona con la realización de diversas prácticas deportivas como senderismo, cicloturismo o turismo activo en general.

Además, desde el Consistorio se establecerán vínculos con un eje en común con los pueblos cercanos como San Juan del Puerto, Trigueros o Valverd,e haciendo hincapié con Niebla en lo referente al arroyo Candón y la promoción conjunta de la localidad iliplense y el belén viviente.

El alcalde de Beas, Diego Lorenzo Becerril, mostraba su satisfacción por la puesta en marcha de este proyecto desarrollado por la empresa Good Monday y que pretende dar un impulso turístico a la localidad beasina. “Con este plan sentamos las bases de lo que queremos que sea el presente pero, sobre todo, el futuro. Ese futuro tiene que pasar por ofrecer productos de calidad a los visitantes para que se consolide como destino turístico de la provincia de Huelva y para que pueda ser un motor económico para nuestro pueblo”, ha señalado.

El gerente del patronato de Turismo de Huelva, Daniel Navarro, también valoró positivamente el pistoletazo de salida a este plan. “Nos interesa mucho que se active este plan. No en vano, Beas es un municipio de paso, que no tenía oferta de turística identificada, por lo que con este programa, la localidad se incorpora a la oferta turística de Huelva y repercutirá en el pueblo en un medio largo plazo. No tengo dudas de que Beas se convertirá en un entorno turístico de interés”, ha comentado.

Implicación del sector empresarial de Beas

Para que todo este plan pueda tener el efecto deseado, es muy importante la implicación y coordinación en el mismo del tejido empresarial del municipio, además de las diversas administraciones públicas.

Además, esta colaboración se traducirá en un mayor número de agentes locales trabajando en beneficio del municipio, ampliando la oferta turística y se fortalece el empresariado local mediante las sinergias generadas.

Para que todo llegue a buen puerto, desde el consistorio se apostará por la creación de una imagen y una marca turística fácilmente reconocible y promocionable, amén de poner en marcha una oficina de turismo y un centro de recepción de visitantes, así como una red de alojamientos turísticos de la zona.

El objetivo desde el Ayuntamiento de Beas es crear y promocionar turísticamente la marca Beas, lo que supondría un elemento diferenciador respecto a otros destinos.