El pleno del Ayuntamiento de Valverde da luz verde a los presupuestos con el rechazo del PP

El pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino aprobó ayer con los votos a favor del Partido Socialista y de Adelante Valverde el presupuesto general para el presente año, que contó con el rechazo del Partido Popular. Las cuentas de este ejercicio en curso ascienden a más de 14 millones de euros y prevén un superávit de 343 mil euros. El portavoz de Adelante, que a su vez es el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Vélez, los definió como “responsables y coherentes con la todavía difícil situación económico-financiera que atraviesa el Ayuntamiento”; y destacó que “cumplen con el pacto de Gobierno suscrito entre Adelante Valverde y Partido Socialista para este mandato”.

Junto a ello, recalcó que ponen el foco, principalmente, “en el mantenimiento de las infraestructuras de la localidad, a la que destinan 700 mil euros”. Asimismo, Vélez añadió que el presupuesto dedicará 980 mil euros al empleo en el municipio.

El portavoz del Partido Popular, Manuel Cayuela, justificó la negativa de su grupo a respaldar las cuentas para el 2020 porque entiende que “son unos presupuestos regresivos en materia de empleo, de igualdad o de mantenimiento”, entre otras áreas.

Por su parte, la portavoz del Partido socialista, Susana Lorca, lamentó que “el PP, al decirle que no a este presupuesto le diga que no a adquirir las viviendas que restan para hacer la obra del Valle de la Fuente, le diga que no a incrementar un 30 por ciento el presupuesto para arreglo de caminos o que le diga que no a que el fondo de emergencia solo se utilice para lo que es, y no para paellas y viajes, como ha ocurrido en otros momentos”.

Y es que el equipo de Gobierno destacó a partir de ahora se van a adoptar medidas “muy concretas de control presupuestario; vamos a realizar un control sobre la ejecución del presupuesto para que no haya desviaciones indeseadas que pongan en riesgo la estabilidad económica y financiera del Consistorio”.

El primer teniente de alcalde incidió en que “el proceso para su elaboración comenzó en septiembre y ha sido arduo, ya que ha habido que cambiar una cultura de trabajo que estaba ya instalada en el Ayuntamiento”. Vélez subrayó que “se ha desarrollado en tres fases, como son la planificación, programación y la presupuestación.

Los ingresos ascienden a 14.131.000 euros, similar a años anteriores porque los ingresos, sobre todo de carácter tributario, no han experimentado apenas variación. Los gastos previstos ascienden a 13.787.000 euros, con lo que se generará un superávit de 340.000 euros.

El PP provoca una subida del IBI del 3%

Las alegaciones a la Ordenanza Fiscal del IBI 2020 que impulsó el Partido Popular harán que dicho impuesto le suba un 3% a todo el pueblo de Valverde. El equipo de Gobierno había aprobado la reducción del tipo de gravamen para compensar la subida por la actualización de los valores catastrales prevista para este año. La aplicación de este tipo de gravamen garantizaba que el recibo que les llegara a los vecinos este año fuera igual que en 2019.

No obstante, las alegaciones promovidas por el PP han logrado retrasar la entrada en vigor de la Ordenanza del IBI y todas las ventajas que llevaban consigo; esto es, tanto la aplicación de la reducción del tipo de gravamen como la ampliación de la bonificación para todas las unidades de ejecución sin excepción alguna, con lo que se eliminaba así el agravio comparativo que aplicó el anterior Gobierno municipal.

Además, entidades como Apamys, el Centro Cultural Católico o AFA, entre otras, tampoco podrán beneficiarse hasta 2021 de las bonificaciones, así como tampoco quienes tengan instaladas en sus viviendas placas solares homologadas. El equipo de Gobierno lamenta “el grado de irresponsabilidad y de sinrazón del Partido Popular, que se niega a ver la patente y obvia ilegalidad de mantener las bonificaciones los núcleos residenciales, y que ha preferido impulsar unas alegaciones a sabiendas de que iban a paralizar las medidas compensatorias que había aprobado el actual equipo de Gobierno, perjudicando a todo el pueblo”.

El Gobierno municipal sostiene que “la oposición ha actuado con mala fe, porque sabía desde un principio que con las alegaciones conseguirían retrasar la entrada en vigor de las Ordenanzas Fiscales. Las ordenanzas entrarán en vigor después del 1 de enero gracias a la mala praxis y al uso político que ha hecho el PP de estas alegaciones. Y la consecuencia es que impiden que entren todas las disposiciones previstas para que se puedan aplicar”.