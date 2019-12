El Ayuntamiento de Almonte reabre la negociación con la Policía Local

Satisfacción entre los representantes del Sindicato de Policías Profesionales Municipales de España (Sppme), que en Almonte cuenta con tres delegados, por estar integrados dentro de las negociaciones colectivas con la Administración local almonteña, tras varios días de tensión que llevaron a un grupo de agentes locales a concentrarse ayer a las puertas de la casa consistorial.

Después de una intensa mañana, ayer los principales interlocutores de la negociación pertenecientes al Ayuntamiento y a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, así como al sindicato de policías, llegaron a un consenso. Se puso de manifiesto el interés de los representantes municipales de contar con los diferentes colectivos sindicales que representan a todos los trabajadores, tanto funcionarios como laborales.

Todo ello, tras varios días de presión por parte de la Plataforma de Policías Locales de Almonte, al enterarse de que en un principio no estaban convocados a la constitución de la mesa general de negociación, aunque sí a una reunión previa.

Así, el vicesecretario general de Andalucía del Sppme, Juan Luis Amaro, manifestó ayer a Huelva Información que se congratula "ante la actitud de la Administración local" para "la búsqueda de acuerdos generales para sus empleados, donde se sientan representadas, oídas y presentes todas las sensibilidades sindicales del Ayuntamiento", entre las que se cuentan los tres delegados del sindicato de policía, que representa casi al 90% de los agentes almonteños.

Además, se trata de un sector de actividad muy específico que tiene unas peculiaridades que, por elección de los propios efectivos, vienen representados por este sindicato.

Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Personal, José María García, expresó su satisfacción porque se concluye con un proceso que comenzó en agosto, lográndose imponer la voluntad del Consistorio de plasmar todas las voces, "con el consenso de las fuerzas sindicales y del Ayuntamiento de Almonte".

Así, "en la mesa general de negociación participan todos los sindicatos", señaló, mientras que al final de la intensa mañana se concluyó con una mesa sectorial de la Policía Local, en la que se abordó la valoración del complemento específico de estos trabajadores, "algo que se venía pidiendo desde hace 20 años", según apuntó García, "casi con el consenso de todas las fuerzas sindicales".

El conflicto venía dado en un principio por la interpretación jurídica de la constitución de las mesas generales de negociación, que a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo decía que la mesa almonteña tenía que contar con los sindicatos que obtuvieran la debida representación tanto entre los funcionarios como entre los empleados laborales, sin excluir a ninguno de los dos modelos de empleados.

Por el momento, los agentes policiales abren una puerta a la esperanza para luchar por mejoras laborales que vienen exigiendo y denunciando a través de la Plataforma de Policías Locales de Almonte, integrada por policías afiliados a cualquier formación sindical.

En ella reivindican más plazas y una subida salarial en la que no se pierdan complementos si no hay disponibilidad, entre otras cuestiones. Este hecho en concreto ha llevado a los agentes a trabajar con problemas de salud, en más de una ocasión, para no perder los pluses que cobran por estar disponibles y ser productivos, ya que el sueldo en Almonte es de los más bajos de Andalucía, de 1.500 euros, tal y como indican los propios policías a este diario.

Asimismo, se sienten desbordados por la merma de la plantilla, conformada por unos 40 efectivos para cubrir tres núcleos de población con singularidades importantes: El Rocío, Matalascañas y Almonte.