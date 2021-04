El Ayuntamiento de Aljaraque distingue el trabajo de colectivos contra la covid

El pleno del Ayuntamiento de Aljaraque, con la unanimidad de todos los grupos y tras la celebración de una sesión extraordinaria celebrada esta mañana, ha aprobado la concesión de las Medallas de la Villa a varios colectivos del municipio especialmente significados en su lucha contra la covid. Este gran reconocimiento se lleva a cabo con motivo del Día del Municipio de Aljaraque que se celebra hoy 8 de abril.

Las distinciones son las máximas condecoraciones que puede otorgar el consistorio aljaraqueño y recaen este año como homenaje a la labor desarrollada durante este último año ante la pandemia en el personal sanitario, la comunidad educativa, la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Vigilantes Municipales, UME e Infoca, ciudadanía solidaria y empleados de servicios esenciales además de personal municipal y de servicios esenciales.

En la sesión todos los grupos han destacado que “Aljaraque no puede dejar de expresar su agradecimiento a estos colectivos que han sido claves para luchar contra el virus y contra sus efectos, y que han acompañado a la ciudadanía haciendo un esfuerzo aún mayor de lo que su trabajo requiere. La gratitud en silencio no sirve, hay que expresarla, y así lo hacemos con estas medallas tan merecidas y no habiendo mejor fecha como la de hoy para que el pleno agradezca los esfuerzos y reconozca el trabajo al servicio de los vecinos y vecinas de Aljaraque. Todos estos colectivos han estado -y están- en primera línea de batalla frente a la covid y han venido haciendo un trabajo muchas veces casi invisible, pero realmente imprescindible para que la ciudadanía pueda seguir con sus vidas dentro de la mayor normalidad dadas las excepcionales circunstancias”. La entrega de estas Medallas de la Villa se llevará a cabo cuando la situación socio-sanitaria lo permita.