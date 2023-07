El alcalde de Ayamonte denuncia la situación "caótica" que atraviesa el consistorio tras la última legislatura

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha denunciado este sábado ante los medios de comunicación la situación en la que su Ejecutivo se ha encontrado la situación municipal.

De "caótica y terrorifica". Así ha calificado Fernández el estado en el que los populares se han encontrado el consistorio. El anterior equipo de gobierno "no ha sido capaz de licitar y ejecutar proyectos con un montante en torno a 3,5 millones de euros correspondientes a la EDUSI, lo que pone en peligro la financiación total de esta línea de financiación europea", ha expresado. "Les dejamos un proyecto europeo redactado, aprobado, desarrollado y financiado y en cuatro años no han sido capaces de ejecutar la mayor parte de la Edusi; lo único que hicieron es hacerse fotos de una de las líneas, la denominada Ayamonte mira al Río, que iniciamos en nuestra anterior legislatura", ha añadido Fernández; "Lo que nos podría obligar a devolver más de 2 millones de euros a la UE aparte de perder el dinero de los proyectos no ejecutados, es decir, podríamos perder un total de 6 millones de euros". Algo que califica como "una catástrofe".

Según informa el Alcalde ayamontino "estamos trabajando contrarreloj y apelando al esfuerzo de todos, funcionarios y gobierno municipal, para conseguir sacar adelante en cinco meses lo que el anterior equipo de gobierno no ha conseguido en cuatro años".

Fernández ha informado también que el presupuesto para las Fiestas Patronales lo han dejado a 0. "Antes de las elecciones municipales han gastado toda la partida prevista para Fiestas patronales y Navidad, lo que deja la organización de estas fiestas en una situación más que comprometida".

Subvenciones comprometidas "electoralmente" sin respaldo presupuestario como, por ejemplo, al festival Lunáticos o a la Asociación Alcentro para organización de La Noche en Blanco, multas a múltiples establecimientos y comercios de la localidad por realizar autorizaciones “telefónicas o por WhatsApp” sin respaldo legal suficiente, un Plan de Asfaltado que han agotado pese a haber ejecutado parches en la calle. Fernández comenta que “en cualquier área que entramos sólo nos encontramos desastre tras desastre”.

Un Palacio de Congresos, según ha destacado Fernández, con una serie de deficiencias graves como la impermeabilización deficiente del edificio, máquinas de aire acondicionado estropeadas, equipos de sonido e iluminación que no funcionan y múltiples deficiencias adicionales desaconsejaban su apertura “urgente y antes de las elecciones”, como en su momento el Partido Popular había advertido desde la oposición.

En cuanto al inicio de la campaña estival en las playas de Isla Canela y la Punta del Moral, Fernández ha añadido que "encontramos un Plan de Playas sin activar, sin socorristas ni equipos de limpieza, sin balizamiento de seguridad licitado y sin equipamientos básicos instalados"

En el caso de la Policía Local, cuentan con unos vehículos «obsoletos e inseguros», que afectan a la seguridad de los ciudadanos y de los propios policías, aparte de unas comunicaciones tercermundistas que han provocado que, en la mayoría de las ocasiones, los policías tengan que comunicarse a través de sus teléfonos móviles personales.

Pese a todo, el alcalde ha querido trasladar calma a la población, asegurando que “para eso nos eligieron los vecinos, para solucionar sus problemas, y pueden estar tranquilos porque este Equipo de Gobierno ya se encuentran trabajando día a día para paliar todas estas deficiencias así como aquellas que, sin duda, seguirán apareciendo. De hecho, a algunos de estos problemas graves ya se les ha encontrado solución”.