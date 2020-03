Asaja-Huelva constituye la agrupación de defensa forestal de Lepe

Los propietarios de terrenos forestales del término municipal de Lepe han sido los siguientes en demostrar su compromiso y su implicación con el medio en el que viven y en el que desarrollan su actividad empresarial, y no sólo desde un punto de vista de gestión de recursos y rentabilidad, sino desde su cuidado, protección y defensa frente a los muchos riesgos a los que se exponen estos terrenos -plagas, incendios…-, que, a pesar de ser privados, constituyen un patrimonio común. Los propietarios, profundamente concienciados con esta cuestión que va más allá del interés empresarial particular, preservan este patrimonio forestal empleando gran cantidad de recursos económicos y humanos, reciban o no ayudas para ello.

Los de Lepe, que han constituido en los últimos días su Agrupación de Defensa Forestal con el asesoramiento y la promoción de Asaja-Huelva, pasan a constituir la ADF número 71 en la provincia de Huelva, lo que supone el 90% de las ADF de nuestro territorio.

La Agrupación de Defensa Forestal de Lepe cuenta con un total de 600 hectáreas aportadas por seis propietarios de terrenos forestales del citado término municipal.

Las Agrupaciones de Defensa Forestal están amparadas por el artículo 56 de la Ley Forestal, y son entidades de utilidad pública con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, destinadas a realizar de forma coordinada las tareas precisas para la prevención y extinción de incendios forestales y la defensa contra las plagas.

Estas agrupaciones se enmarcan a nivel provincial en una entidad general como es la Federación de Agrupaciones de Defensa Forestal de Huelva (Feadefoh), promovida por Asaja-Huelva para dotar a las ADF de nuestra provincia de una herramienta de cohesión, información y organización destinada a facilitar su funcionamiento, de forma que las ADF constituidas mantienen una relación de cooperación en sus objetivos de protección del medio. Feadefoh fue creada por Asaja-Huelva en 2002 y desde entonces goza del reconocimiento de las administraciones públicas.

Con la constitución de esta última agrupación de Lepe, Asaja-Huelva cuenta con un total de 2.102 titulares agrupados que suman casi 386.000 hectáreas de terrenos forestales –de las que 370.000 son de titularidad privada, un 80% de los montes privados de la provincia-, que, gracias a esta iniciativa en la que los propietarios participan de forma voluntaria y desinteresada, están más protegidos y, por consiguiente, también lo está el patrimonio natural de todos los onubenses.

A este número habría que sumar un 5% más correspondiente a entidades públicas –ayuntamientos-, que también se han integrado en distintas ADF promovidas por Asaja-Huelva. En general, Asaja-Huelva cuenta con ADF´s constituidas en el 95% de los términos municipales de la provincia.

La organización agraria celebra y agradecer la implicación de todos los propietarios que ya están constituidos en alguna de las ADF de la provincia y su magnífica respuesta ante la férrea apuesta de prevención y protección realizada por Asaja-Huelva desde que hace dos décadas comenzara con este proyecto de unión y prevención que se ha consolidado como un referente absoluto en la provincia.