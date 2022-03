Armadores onubenses desconvocan la huelga y se hacen a la mar

Las asociaciones de armadores de los principales puertos pesqueros del Golfo de Cádiz, incluidos los onubenses, han salido ya este miércoles a faenar tras desconvocar la huelga que mantenía la flota amarrada desde hacía diez días por la subida del precio de los carburantes.

En declaraciones a Huelva Información, el presidente de la Asociación de Armadores de Isla Cristina, Francisco Martínez Faneca, precisó este miércoles que en el caso de este puerto onubense, uno de los más importantes de España por volumen de capturas y comercialización de pescado en fresco, los armadores decidieron este miércoles en asamblea desconvocar el paro, al tiempo que avanzó que la lonja isleña también regresa este jueves a la actividad.

Similar decisión adoptaron también este miércoles los armadores de Punta del Moral (Ayamonte), Lepe y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), al igual que la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE), cuyo presidente, el también patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Santo Cristo del Mar de Punta Umbría, Manuel Fernández Belmonte, indicó que los pescadores andaluces vuelven a la mar "por compromiso con los consumidores y no porque estén satisfechos con las ayudas aprobadas por el Gobierno", que consideran "farragosas e insuficientes".

Dicha decisión se adoptó en una asamblea a nivel nacional celebrada durante la madrugada del miércoles, tras conocer el día anterior las medidas de apoyo al sector aprobadas en el Consejo de Ministros del martes y adoptadas por parte del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Fernández precisó que, si bien el sector entiende que hay medidas positivas, como la rebaja directa de los 20 céntimos del precio del combustible, en conjunto "son insuficientes y farragosas y no nos van a permitir mantener la actividad". Pese a ello, añadió, "después de cinco horas en la asamblea nacional decidimos hacernos a la mar y ver qué resultados da lo propuesto por el Estado".

"Hemos decidido regresar por los consumidores, entendemos que había que abastecer a la población, que no podíamos seguir así; somos un sector que siempre hemos arrimado el hombro y ahora vamos a hacer un esfuerzo y lo volvemos a hacer. Somos un sector muy comprometido con la sociedad y por eso hemos decidido intentarlo", puntualizó.

No obstante, el sector se ha citado a un próximo encuentro este sábado con el objeto de determinar si se va a realizar algún tipo de movilización para manifestar su desacuerdo con las medidas propuestas.

"Hay indecisión, no vemos transparencia en la serie de medidas, si las valoras todas en su conjunto podrían ser beneficiosas, pero como alguna se caiga ya no llegas, estaríamos al límite", añadió al respecto, para abundar en que, por ejemplo, las ayudas directas a barcos y las que se pueden percibir del Fondo Marítimo Europeo "son tan delicadas en sus requisitos que no las va a poder recibir todo el mundo".

Pese a todo, quiso agradecer el esfuerzo realizado por la Secretaría General de Pesca para dar una respuesta a la situación "excepcional y extrema" que vive el sector.