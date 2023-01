Aracena presenta una innovadora web turística en Fitur

Aracena ha vuelto a estar presente, un año más, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y a ser protagonista con tres presentaciones. Como gran novedad, el Ayuntamiento de Aracena ha presentado su nuevo portal web de turismo (descubrearacena.es), ya operativo.

Hasta el momento, la información de los diferentes recursos turísticos estaba incluida en la web corporativa del Ayuntamiento, "pero ahora la web turística aglutinará los recursos municipales y la oferta turística de toda la comarca para seguir impulsando el turismo de interior en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche”, ha afirmado el alcalde, Manuel Guerra, en su presentación.

El resultado es un portal web de turismo promocional del Destino Aracena visual y atractivo, que destaca por su estética, por su usabilidad, accesibilidad, fácil de manejar y de actualizar. “Con esta acción, culminamos una de las líneas estratégicas en las que más se ha incidido y en la que más ilusión e entusiasmo hemos puesto, recogidas en la hoja de ruta en la planificación de comunicación y promoción para el Destino Aracena, iniciada en 2018”, ha afirmado Guerra.

Nuevo Centro de Recepción de Visitantes de la Gruta de las Maravillas

Aracena ha presentado también el nuevo Centro de Recepción de Visitantes de la Gruta de las Maravillas y Oficina Municipal de Turismo, inaugurado el pasado mes de noviembre. Con una inversión en torno a 52.000 euros, correspondientes a la subvención de Municipio Turístico concedida por la Junta de Andalucía, se ha remodelado este espacio, que es un lugar de referencia en Aracena que acoge a miles de visitantes cada año.

La remodelación de este espacio ha dado como resultado un espacio abierto, diáfano, accesible, funcional y polivalente, donde las nuevas tecnologías tienen un papel importante. Se ha realizado una distribución de espacios dirigida, con contenidos gráficos y digitales, con una señalización y rotulación actual y moderna, donde predominan los elementos audiovisuales para mostrar la oferta existente en Aracena y su comarca, ubicándose al final de este recorrido, la taquilla para obtener la entrada a los recursos turísticos de gestión municipal.

Se ha llevado a cabo la implementación de innovación tecnológica en comunicación e información, interactuando con el turista y posibilitando prestar una atención personalizada y profesional, y a la vez cálida y cercana.

En este sentido y teniendo en cuenta que la Gruta de las Maravillas, por sus características naturales (desniveles, escaleras, humedad...) no es accesible para todo el público, se ha puesto al servicio de quien lo desee dos estaciones de realidad virtual, con varios recorridos diferentes por la Gruta de las Maravillas, incluyendo el tercer nivel (no visitable en el recorrido habitual), de forma que pueden realizar una visita inmersiva tanto las personas que por limitaciones de salud no puedan acceder al interior, así como el público en general.

Por último, Aracena ha presentado, junto al municipio de Aroche, el vídeo promocional de la Ruta y el Festival del Territorio Hospitalario. Un proyecto que vincula a los dos municipios serranos a dos pueblos del Bajo Alentejo (Moura y Serpa), a través de la historia común de sus castillos.