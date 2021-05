Aqualia no se responsabiliza del hundimiento de la Plaza de la Coronación de Moguer

Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Moguer, quiere salir al paso de las declaraciones que el PSOE de la localidad ha realizado en sus redes sociales recientemente (Facebook) sobre el hundimiento aparecido el sábado en la Plaza de la Coronación. Esta agrupación, que gobierna el Ayuntamiento, ha responsabilizado de este incidente a Aqualia.

Así, desde la empresa municipal indican que la Corporación municipal es conocedora de que la obra del parking subterráneo cuyo pozo se ha hundido ha sido ejecutada por otra empresa constructora, contratada directamente por el Ayuntamiento, que nada tiene que ver con Aqualia.

El Ayuntamiento licitó esta obra a mediados de 2018 bajo el mando de Gustavo Cuéllar como alcalde. Diez empresas, entre ellas Aqualia, presentaron oferta y finalmente el Consistorio adjudicó la obra a la empresa que presentó una oferta económica muy baja.

A pesar de que el plazo de ejecución se estableció en 14 meses, la construcción del parking no se ha terminado hasta hace pocos meses, y, a pesar de ser una obra nueva, este no es el primer problema de hundimiento que se da. Por este motivo, Aqualia como gestora del Servicio Municipal de Agua, realizó una inspección mediante cámara para comprobar el estado interior de ejecución de la instalación de saneamiento por parte de la constructora, comprobando que el problema no era este, sino la falta de compactación del terreno.

Por su parte, Aqualia remitió escrito en julio de 2020, dando su informe favorable a las instalaciones de saneamiento pero con ciertas excepciones, entre las que se indicaba concretamente que existía un leve hundimiento a la entrada de la plaza por la Avenida de la Constitución que corría el riesgo de romperse en un futuro por el paso de los vehículos, como así ha sucedido.

Desde Aqualia han informado que "ni la instalación de las tuberías de saneamiento ni la falta de compactación del terreno de esta obra son responsabilidad de Aqualia, pues ni ejecutó su construcción ni era su potestad la supervisión de los trabajos, que correspondía a la dirección de obra nombrada por el Ayuntamiento".

Por este motivo, desmiente las acusaciones del PSOE de Moguer en este sentido y también informa que el responsable de Aqualia en la localidad estuvo el sábado en todo momento en contacto con el gerente de Emvisur, empresa municipal de gestión de suelo y viviendas, para ayudar a solucionar provisionalmente este incidente, quedando puesta la chapa que cubre el hundimiento antes de las 11:00 de la mañana para permitir que continuara el paso de vehículos sin peligro.

Actos vandálicos contra un vehículo del Servicio Municipal de Agua

En paralelo a estos hechos, Aqualia desea denunciar los daños ocasionados la noche del sábado a uno de los vehículos, cuya luna delantera resultó rota. Este tipo de actos, que ya se han producido en anteriores ocasiones y que han sido denunciados, suponen un perjuicio para todos los moguereños, puesto que afectan a los medios materiales de este servicio público que presta la compañía.

Aqualia condena estos hechos y solicita moderación en las declaraciones que algunos representantes públicos realizan y que dificultan la prestación eficaz de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.