José Antonio Romero, la escuela de baile y Valverde Animal, medallas de oro de Valverde del Camino

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha entregado las medallas de oro de Valverde del Camino en su edición de 2022 a José Antonio Romero, la Escuela Municipal de Baile y la Asociación Protectora Valverde Animal. Y lo ha hecho en reconocimiento al compromiso con la cultura literaria y musical de Valverde del Camino y a su labor divulgadora de la tauromaquia, al fomento de los bailes tradicionales andaluces y al trabajo y compromiso con animales que han sido víctimas de acciones humanas y el fomento del respeto hacia la vida animal, respectivamente.

Durante el acto de entrega de medallas, que ha tenido lugar como cada año en el marco de un pleno extraordinario y solemne con motivo de las fiestas patronales de la Virgen del Reposo, la alcaldesa ha destacado “el trabajo de instituciones, asociaciones y vecinos por contribuir a que nuestro pueblo sea cada día mejor, a que cada día merezca más la pena y nos sintamos orgullosos de que nuestros hijos e hijas crezcan en un espacio que potencia la educación, el respeto y la cultura”.

En este sentido, de José Antonio Romero ha enumerado la publicación de libros, artículos y ponencias relacionadas con la música y los toros, principalmente. Con todo, ha recalcado que “una de las acciones más grandes, más hermosas y más desinteresadas de José Antonio Romero ha sido la de rescatar buena parte de la obra de Manuel González Mora. Y lo ha hecho por la necesidad que tuvo de que el derroche de tanta belleza en la palabra no quedara para siempre en un cajón olvidado de la memoria de nuestro pueblo”.

Sobre la Escuela Municipal de Baile, la alcaldesa ha destacado que “el gran mérito de María Dolores Becerro, su directora, es el de descubrirle a su alumnado un canal de comunicación que ni sospechaban que tenían, como es la expresión a través del baile; y al mismo tiempo, convertir ese camino en carretera a través de la pedagogía”.

Por último, Syra Senra ha destacado que “en la protectora Valverde Animal nuestro pueblo ha encontrado un ángel de la guarda; y no me refiero exclusivamente a los animales que se benefician de su trabajo; si no que me refiero a toda la sociedad que conforma nuestro pueblo. Valverde Animal vino para rompernos los esquemas, para hacernos entender que un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a ver se abre un horizonte de respeto hacia cualquier forma de vida.”.