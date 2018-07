Hace muchos años, yo observaba cada vez que pasaba por la calle Ancha de Punta Umbría, calle comercial por excelencia, pero que aún tenía tráfico de vehículos y aceras todavía de arena, un comercio que tenía en su escaparate una pintura sensacional. Yo no recuerdo bien qué vendían en aquella tienda, lo que sí recuerdo era la pintura tan maravillosa que había, la belleza de la modelo y la belleza de la obra de arte que era aquel óleo.

Al poco tiempo conocí a ambos, al pintor y a la modelo y con ambos por diferentes motivos tengo una entrañable y bonita amistad.

Cazorla es un pintor hiperrealista al que he visto pintar las dunas con sus hábiles pinceles

El pintor, un chico joven de familia puntaumbrieña llamado Antonio Cazorla ocupa hoy en estas páginas mi atención y quiero que también ocupe la atención de los lectores porque aunque ya despuntaba de jovencito, hoy es ya una referencia mundial en el mundo del arte.

En la actualidad esta exponiendo en Nueva York, en la Bernarducci Galery con gran éxito de público y de admiradores de su obra, en la cual refleja el paisaje puntaumbrieño como nadie, el mar, la playa, las dunas y es que lo digo siempre, el paisaje de este paraíso inspira, ya lo decía Richard Ford, aquel americano que fue un viajero romántico por España y nos dejó escritos varios libros en los que se refería a los alrededores de Huelva diciendo "hasta la mente más monótona se siente atraída e inspirada en estas tierras".

Y en efecto, Antonio Cazorla es un pintor hiperrealista al que he visto en su estudio pintar las dunas con sus hábiles pinceles y retrata a la perfección la densa vegetación dunar que fija la arena, como es la retama monosperma que tan bonita se pone con su color blanco y su olor sin igual, el barrón común, el nardo marino, el romero, el lentisco, los jaguarzos y naturalmente los pinos, las sabinas y los enebros tan nuestros.

Pero no solo pinta paisajes, pinta a las personas como nadie, su mujer, sus hijos, son modelos habituales en sus pinturas en las que se ven perfectamente hasta las venas de color celeste del interior de sus manos. También pinta el mar y la playa como pocos, solo comparable según mi leal saber y entender a otro pintor lepero también de renombre internacional, me estoy refiriendo a Enrique Romero Santana, más conocido por Santana, el pintor de Chicago.

Antonio Cazorla nació en Punta Umbría en el año 1971 y como desde muy pequeño le gustaba pintar, sus padres no dudaron en enviarlo a estudiar Bellas Artes, donde se licenció en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla y desde entonces no para de exponer por todo el mundo. En Londres varias veces en Albemarle Gallery, en Málaga en la Galería Benedito, en Sevilla en la Galería Haurie, en Miami, en Madrid, en Mykonos y Atenas, en Zaragoza, en Barcelona, Vizcaya, La Coruña, Córdoba, Segovia, Lisboa en muchas de ellas varias veces. Eso sin contar las innumerables veces que expuso aquí en su tierra, en la Casa Colón, en el Foro Iberoamericano de La Rábida, o en el Museo Provincial, exposición que no quise perderme porque me iba de viaje y fui antes de la inauguración durante su montaje y tuve el privilegio de verla acompañado por él, que me dio muchas explicaciones.

La pintura de Antonio no solo se ve y se admira, se huele, viendo los cuadros de la playa inmejorable de Punta Umbría o viendo sus dunas, se huele a ese olor inigualable que tiene y en la cara sientes la brisa marina y tierna que sale desde dentro de nuestro mar. Pero es que viendo sus pinturas de las caracolas de mar, las cañaíllas y las conchas marinas estamos oyendo el susurro de las olas. De verdad que es algo impresionante lo de este pintor y no digamos sus frutas, que están para comérselas porque hasta huelen sus fresas, dan ganas de cogerlas porque parecen de verdad.

En su Punta Umbría natal también ha expuesto en muchas ocasiones y es muy admirado en su pueblo, donde ha sido galardonado y premiado, nombrado además hijo predilecto y personaje distinguido. Por eso yo he querido incluirlo en esta mi propia galería de personas importantes que han llevado y llevan el nombre de Punta Umbría como embajador por todo el mundo.