Antonia Hernández Galloso: Toñi Hernández.

Toñi nació en Punta Umbría. Su padre era armador de barcos de pesca y además era famoso porque cantaba fandangos muy bien. Hoy en día lo recuerda todo el pueblo y aún se sigue cantando el famoso fandango conocido como “el de Paco el Caena”. Pero no solo destacó por eso Paco, sino por lo adelantado a su tiempo que fue, ya que tanto él como su esposa tuvieron un especial interés por dar a sus cuatro hijos unos estudios y una buena preparación para la vida.

Toñi, a quien conozco desde hace tiempo y con quien he compartido muchos buenos momentos en el ayuntamiento, siempre ha tenido un espíritu inquieto y aventurero. Ella nació en el Paseo de la Ría, en casa de su abuela Beatriz. Una vez que superó los estudios primarios se fue a hacer el bachiller a Huelva, al instituto conocido como “el femenino” y que en realidad se llama Instituto Diego de Guzmán y Quesada por iniciativa del historiador onubense don Diego Díaz Hierro. Allí terminó con buenas notas y luego, como quiso seguir estudiando, se marchó a Sevilla a hacer Filología inglesa, carrera que no terminó porque debido a su inquietud quiso cambiar de aires y se matriculó en el Centro de Nuevas Profesiones de Sevilla, que estaba concertado con la Universidad Complutense de Madrid y donde hizo un ciclo sobre Periodismo, que era al final a donde ella quería llegar. Durante el verano se marchó a Londres para practicar el idioma y porque ella con su espíritu aventurero e inquieto no podía quedarse quieta. Esa estancia en Inglaterra marcó mucho su vida y su forma de ver la vida. Más adelante se marchó a Madrid y se matriculó en la carrera para hacerse licenciada en periodismo, pero tampoco la terminó porque le salió un novio mexicano que terminaba la licenciatura de Economía, se marchaba a Cancún a trabajar como director de un Hotel y le pidió que se casara con él.

Prepararon la boda aquí en Punta Umbría, lo que supuso un acontecimiento social que dejó huella, ya que vinieron muchos mexicanos. Además, él era descendiente de Jorge Negrete y estaba muy bien relacionado en Ciudad de México. También vinieron muchas amistades de Toñi de sus tiempos de estudiante, personas de toda España: Galicia, Cataluña, Madrid o Asturias. Se celebró en los jardines del Hotel Pato Amarillo, que era entonces lo mejor de pueblo. Como anécdota, decir que la boda la ofició don José García, conocido cariñosamente como Pepe “el cura”, que tan grato recuerdo dejó en Punta Umbría y por todos los sitios por donde pasó. Por eso lo seguimos recordando, por la buena labor que hizo, especialmente con los jóvenes con problemas.

Toñi tuvo una hija en México que actualmente vive en Punta Umbría con ella. Al bautizarla le puso Alexia X´Zazil, siendo el segundo nombre el mismo que tenía la reina maya indígena mexicana con la que se casó el marino onubense Gonzalo Guerrero, al que se le llamó desde entonces el “Padre del Mestizaje” y que tiene un monumento allí en la playa de Akumal.

Siete años vivió Toñi en México, hasta su separación matrimonial. Pero le dio tiempo a conocer todo el país y ver cómo se vivía y lo diferente que era cada zona, siendo algunas muy inseguras y otras menos. Tuvo mucha suerte con los terremotos y con los huracanes, porque parece que se los olía, ya que cada vez que había algún fenómeno natural de esta envergadura le cogía en Punta Umbría de visita con su hija para ver a su familia. Cuando definitivamente se volvió a España, decidió irse a Madrid nuevamente a terminar, ahora sí, sus estudios de Periodismo.

Una vez con la carrera terminada quiso quedarse en Madrid, pero no tuvo más remedio que volverse a Punta Umbría porque tenía aquí a su hija, que pronto empezó a ir al colegio de las Madres Agustinas mientras ella se entretenía, entre otras cosas, en dar clases de Gramática en la Asociación de Mujeres Progresistas. Y como la corresponsal del periódico Huelva Información en Punta, la recordada Loli de los Santos, dejó la corresponsalía en 1995, le ofrecieron seguir a ella, que inmediatamente aceptó. Ejerció hasta el año 2006, a la vez que acudía a la emisora local “Onda Punta Radio” para participar como tertuliana junto a otros, entre los cuales hay que destacar a nuestro gran amigo el francés Pierre Charlés, con quien hacía unas horas de radio muy amenas y entretenidas. Además, Toñi terminó también trabajando en la emisora.

Y le llegó la hora de la política. Toñi Hernández tenía el gusanillo de trabajar por su pueblo, de aportar su granito de arena, que para eso tenía conocimientos suficientes. Dejó de trabajar en el diario Huelva Información y en la emisora de radio local y se dedicó íntegramente a su labor como concejal, ya que había salido elegida por mayoría absoluta en la candidatura que encabezaba Gonzalo Rodríguez Nevado.

Ocupó varias concejalías como la de Cultura o la de Turismo y Playas, llevando además muchas delegaciones. Trabajó incansablemente durante tres legislaturas, desde 2007 hasta 2019, siendo al final la alcaldesa Aurora Coronada Aguedo, ya que Gonzalo Rodríguez dimitió. Pero Toñi no se volvió a presentar porque consideró que tres legislaturas eran más que suficiente, así que volvió a su puesto de trabajo en “Onda Punta Radio”, donde continúa en la actualidad. Ella está muy a gusto ahí y se siente muy querida, al igual que toda su familia, a la que el pueblo entero quiere.