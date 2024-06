Almonte e Hinojos, únicos pueblos de Doñana que presentan alegaciones al reparto de 70 millones del Gobierno

Almonte e Hinojos son las únicas localidades de las catorce del entorno del Parque Nacional de Doñana que han presentado alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) respecto del proyecto del Real Decreto que aprueba la concesión directa de subvenciones (una línea de 70 millones dentro del Marco de Actuaciones para Doñana) a los municipios del área de influencia socioeconómica del parque, al considerar que es "arbitrario" y "perjudica sus intereses" y que "no justifica los motivos del reparto".

Ambos municipios onubenses han presentado estas alegaciones en el plazo que se marcó y que incluía hasta el día 5 de junio, aunque el documento fue ratificado entre el Gobierno y los ayuntamientos implicados el 13 de mayo y recogía que dentro del Marco de actuaciones de Doñana, en su línea 10, se reconoce "el papel fundamental" que juegan las administraciones locales del área de influencia del Espacio Natural Doñana a la hora de "desarrollar políticas y garantizar servicios públicos adecuados, que permitan fijar la población al territorio contando con las mejores condiciones de calidad de vida".

Los gobiernos locales de Almonte e Hinojos entienden que este decreto "se caracteriza por su arbitrariedad y falta de motivación" y creen el actual proyecto es "perjudicial para los intereses" de ambos municipios", debido a "la falta de justificación en los motivos del reparto de fondos", así como consideran que "no se adaptan a criterios objetivos de territorio y población" y que "no se cumple lo legislado en el reparto de fondos de subvenciones por concurrencia no competitiva a administraciones locales".

De este modo, según el reparto que recoge el Real Decreto, Almonte recibirá ocho millones de euros; Aznalcázar, Hinojos, La Puebla del Río, y Sanlúcar de Barrameda percibirán 5,9 millones de euros. A Moguer se le concede 5,6 millones y a Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamanrique de Condesa 4,1 millones de euros.

Por su parte, los otros doce municipios han señalado que no han presentado alegaciones al considerar que "no tenía ningún sentido" ya que, a su juicio, se trata de un reparto "justo", ya que "Doñana son todos" y "todos son necesarios para la conservación de este espacio", como apuntó la alcaldesa de La Puebla del Río, Lola Prósper, durante el acto de firma del 'Acuerdo de Municipios por Doñana' el pasado mes de enero en este municipio sevillano.

Precisamente, los doce municipios consiguieron llegar a un acuerdo, a pesar de pertenecer a diferentes formaciones políticas, e intentaron sumar a Almonte e Hinojos, que se desmarcaron del mismo al considerar que este reparto "podría tener un sesgo político predefinido y no reflejar necesariamente las necesidades objetivas de los municipios afectados", según apuntó el alcalde de Almonte, Francisco Bella, cuando anunció que presentaría alegaciones.

De este modo, tras ser ratificado el Real Decreto mediante la firma del mismo entre la ministra del ramo, Teresa Ribera, y los 14 ayuntamientos, el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, dependiente del Ministerio, comenzó a finales de mayo una ronda de reuniones con los consistorios del entorno de Doñana, que finalizó el pasado 11 de junio tras la reunión con el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).n Estas reuniones estaban enfocadas a planificar los proyectos que serán financiados con los 70 millones de euros asignados y que deben alinearse con las seis líneas estratégicas establecidas por el Marco de Actuaciones.

En este sentido, tras la reunión, la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, destacó que la inversión servirá para implementar proyectos de desarrollo territorial que dinamicen la transición ecológica y mejoren las condiciones socioeconómicas de la zona, poniendo especial atención al mantenimiento y creación de empleo en sectores y colectivos en riesgo y apuntó que se trata de "una subvención sin precedentes, al cien por cien, lo que implica que el Ayuntamiento no va a tener que poner ni un solo euro para llevar a cabo los proyectos".

Las subvenciones se abonarán mediante pagos anuales por importe máximo del 50% en el ejercicio de 2024, que se realizará de forma anticipada, y del 50% en el ejercicio siguiente con respecto a la cuantía que corresponde a cada entidad beneficiaria y que irá destinada únicamente a proyectos y programas que contribuyan a la consecución de los objetivos del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural Doñana.

PROTESTAS Y RIBERA, 'PERSONA NON GRATA'

Tanto Almonte como Hinojos han estado en desacuerdo desde el primer momento con el reparto de estos fondos, por lo que ambos municipios celebraron concentraciones vecinales como protesta. Así, en Almonte la misma tuvo lugar el 2 de abril bajo el lema Somos Doñana. Defiende tu pueblo, al afirmar el Ayuntamiento de Almonte que era "hora de alzar la voz y exigir un trato justo y equitativo", mientras que en Hinojos se concentraron el 20 de marzo bajo el lema Se acabó. Concentración para luchar por lo que es nuestro.

Asimismo, el pasado 5 de abril el Ayuntamiento de Almonte aprobó con los once votos a favor de Ilusiona (formación que gobierna con mayoría absoluta), la abstención de Vox y nueve votos en contra (PSOE, PP y Mesa de Convergencia), la moción por la que se nombraba como personas 'non grata' a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al director general de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Esto fue una propuesta de la Alcaldía de Almonte que consideraba que el reparto lineal de 70 millones de euros por parte del Gobierno, "sin tener en cuenta la propuesta de estos municipios que aportan más del 65% a Doñana", basadas en criterios territoriales y poblacionales, era "un desaire histórico a las comunidades más comprometidas con el espacio natural andaluz".

Así las cosas, respecto a las alegaciones, esta semana la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, señaló que "existe un defecto muy grave" que "provoca indefensión a ambos municipios" y que "perjudica al pueblo de Hinojos" y aseguró que se estaban "incumpliendo las órdenes de la Junta de Andalucía desde 2010 hasta hoy". "Es decir, todo lo que hay legislado en el reparto de fondos de subvenciones por concurrencia no competitiva a administraciones locales se ha incumplido", agregó.

Del Valle destacó que Hinojos cuenta con un término municipal de 31.988 hectáreas y aporta al Espacio Natural de Doñana 23.863, de las cuales 10.631 pertenecen al Parque Nacional y 13.232 al Parque Natural, "lo que supone casi el 75% de su territorio, siendo el municipio que tiene más territorio protegido". Por su parte, el Consistorio almonteño señaló que Almonte "cuenta con 57.420 hectáreas, representando el 45,84% de la superficie total del parque, que es de 125.257 hectáreas.

En cuanto a la superficie en la zona de Doñana, Almonte tiene 86.010 hectáreas, es decir, el 29,61% de dicha superficie" y con 25.448 habitantes, "lo que constituye el 12,32% de la población total del ámbito de actuación de la subvención".

Asimismo, el pasado mes de abril el alcalde de Almonte anunció que tanto su municipio como el de Hinojos acudirán, si es necesario, a la Unión Europea para presentar una queja "formal" contra el Gobierno español, a través de los comités de peticiones del Parlamento Europeo, por el Real Decreto.