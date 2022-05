Alerta por riesgo extremo de incendio en la Sierra de Aracena y mitad norte de la provincia de Huelva

El norte de la provincia de Huelva, especialmente la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se encuentra en riesgo extremo de incendio forestal. Así lo ha avisado el sistema Copernicus EMS que monitoriza todo el territorio. Además de Huelva se encuentran en esta situación el centro de Polonía, los alrededores de Praga, el Alentejo y el norte de Gerona.

Ante esta situación es recomendable extremar la precaución en el campo, a la hora de trabajar y evitar fuegos en cualquier circunstancia. Los efectivos del Infoca estarán hoy en prealerta para intervenir al primer conato.

La zona que más preocupa es la Sierra de Aracena y Picos de Aroche por su masa forestal. Ante el aviso emitido por la agencia europea, el Infoca ha activado un plan especial de vigilancia ante cualquier contingencia.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 12 May 2022Extreme Danger🔥 forecasted:➡️In Central #Poland🇵🇱➡️Around #Prague, #CzechRepublic🇨🇿 ➡️In #Alentejo, #Portugal🇵🇹➡️North of #Huelva, and north of #Girona, in #Spain🇪🇸More👇https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/XdBhh5Mct4