La isleña Alba Casado inicia un crowdfunding para 'Fresa Ácida', su segundo disco

Tras cuatro años de silencio después de su primer trabajo, Blancas, la cantautora natural de Isla Cristina, Alba Casado, ha puesto estos días en marcha una campaña de crowdfunding destinada a financiar la grabación de su segundo disco, Fresa ácida, con el que pretende "hacer realidad este segundo sueño", el cual tiene previsto sacar al mercado la próxima primavera, concretamente entre los meses de abril y mayo.

Fresa ácida estará integrado por ocho temas "de autor" compuestos e interpretados por la propia Alba Casado, donde "se mezcla lo dulce y lo ácido", y en los que cuenta "las cosas que me pasan a mí y a la gente que está a mi alrededor. Cosas que me hieren. Pero también cosas que me hacen muy feliz". La producción del disco corre a cargo de Francis Gómez Cruzado y en el mismo participan varios músicos de Huelva.

Junto a la coqueta playa de El Cantil, uno de los rincones de Isla Cristina que más gusta a la cantautora, la propia artista anima a los onubenses a participar en dicha campaña de crowdfunding a través de la plataforma Verkami, y por tanto "a que me den una oportunidad", para lo cual quien lo desee "tiene numerosas opciones y, por tanto, recompensas muy variadas, que van desde ocho hasta 200 euros".

El dinero recaudado irá a parar íntegramente a la grabación y producción de Fresa Ácida, lo cual se está realizando en los estudios Viruta Songs.

Como ella misma describe, la principal característica de su forma de hacer música es que le pone "un inmenso corazón y toda la piel" al proceso creativo y compositivo.

Alba Casado confiesa que su pasión por la música viene "desde muy pequeñita. La música corre por mis venas desde que nací. No puedo vivir sin ella. Quizás por haber nacido en esta bendita tierra que es Isla Cristina, y porque mi padre ha cantado y tocado la guitarra desde siempre en casa como integrante de una comparsa y de otras agrupaciones carnavaleras".

Alba Casado nació en 1981 en el seno de una familia trabajadora y marinera, y musicalmente se formó en el conservatorio de música de su localidad natal, donde ha formado parte de una coral polifónica. También ha estudiado Educación Musical, ha sido miembro de orquestas de Cádiz y Huelva, y vocalista de un grupo de pop-rock onubense, hasta lanzarse a componer sus propias canciones, y a interpretarlas en solitario con su guitarra como cantautora, de ahí que también forma parte de la asociación onubense de cantautores La Carretera.

En el año 2015 ganó el primer premio en el tercer Certamen de Cantautores de Berlanga (Badajoz), así como ese mismo año fue semifinalista en el prestigioso Certamen de Cantautores de Melilla. También ese mismo año vio la luz su primer trabajo de estudio en solitario, Blancas.