Agricultores y expertos en gestión del agua y el territorio piden "unidad de todos los sectores implicados para la vuelta a la cordura" en Doñana

La Asociación de Agricultores Puerta de Doñana (AAPD) ha organizado, con la colaboración de la plataforma

Salvemos Doñana y de expertos en gestión del agua y del territorio, la charla y debate abierta 'Doñana, su gente y el agua', a fin de mostrar las virtudes del trabajo en común de los habitantes de la comarca y las

evidencias científicas.



Los participantes en el debate, al que han acudido catedráticos de la Universidad de Sevilla, políticos de Almonte y de otras asociaciones, han coincidido en reclamar la retirada de la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, máxime cuando "la Junta de Andalucía está negando una realidad que todos los expertos, de todas las instituciones internacionales reconocen, que no tendrán voz en la comisión del Parlamento de Andalucía", reclama Paco Casero, de la Fundación Savia.



El portavoz de los agricultores de Doñana, Manuel Delgado, exige "mantener el marco normativo actual que es válido, ya que el Plan Especial de Doñana aseguró la supervivencia de los agricultores de Doñana y, desde que se aprobó, podemos vender nuestra fruta con garantías", y recuerda que "agricultores somos todos, y la solución está en desarrollar en toda su extensión el propio Plan de la Fresa, estudiando todos los casos pormenorizadamente y de la mano de los informes científicos, sin que sea a costa de nadie ".



Por su parte, los representantes municipales del Ayuntamiento de Almonte coincidieron en destacar el ejemplo que han dado siempre los agricultores del municipio: "Nada tenemos que ver con esas publicaciones

de Europa, y que venga cualquier parlamentario europeo porque se van a encontrar una agricultura de precisión, orgullo en todo el mundo. Antes íbamos a California a aprender y ahora vienen aquí a aprender de

nosotros poque somos el corazón de Doñana, con la simbiosis perfecta entre naturaleza, producción, conservación, desarrollo local y lo que necesita nuestro pueblo", ha destacado la concejal Antonia Pérez del

grupo Ilusiona.



El concejal de Medio Ambiente y Agricultura en funciones del Ayuntamiento de Almonte José María García, ha lamentado la incertidumbre por una Propuesta de Ley que pone encima de la mesa "un plan especulativo que rompe el consenso delicado que se había conseguido con el Plan de la Fresa de 2014 que mantenía en equilibrio entre todos los sectores sociales, económicos y científicos, por los intereses particulares de dos partidos (PP y Vox) que nunca están pensando en el equilibrio económico o ambiental de la zona, sino en un

puñado de votos".



Rechazo social de una mayoría del Condado y Doñana



En ese sentido, desde la Fundación Savia, y como han manifestado en una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, Paco Casero ha destacado que además del rechazo científico y de las instituciones nacionales y europeas está "el propio rechazo social que han demostrado las Elecciones Municipales, donde el 60% de los votos emitidos en la comarca lo hicieron por opciones políticas que rechazan la propuesta, luego es falso que hayan obtenido el apoyo de los ciudadanos del Condado y Doñana".



El experto en organización territorial y catedrático de la Universidad de Sevilla, Juan Francisco Ojeda, resaltó la importancia de "la unión de todos los agricultores para la lucha por los recursos que se avecina, frente a las empresas que ven aquí un yacimiento económico". En su opinión, la comarca y sus pueblos se juegan su futuro y hay que diversificar la actividad económica y defender que no haya más crecimiento de regadíos, porque la agricultura que ya existe tiene también un oscuro futuro si no se ponen medidas para mitigar el uso

excesivo del agua".



Durante la Mesa Redonda, representantes de asociaciones conservacionistas como Joan Corominas, de Nueva Cultura del Agua, abogaron por la "necesaria responsabilidad colectiva y solidaria de todos los agricultores de los municipios de la comarca de Doñana para evaluar la situación real, dialogar y buscar soluciones de equidad,

equilibrio y futuro, más allá de intereses individuales y sectoriales, atendiendo, principalmente, a las familias con pequeñas y medianas explotaciones y que el equilibrio del territorio y el agua se pueda seguir manteniendo".



En esta línea, Felipe Fuentelsaz, de la Plataforma Salvemos Doñana destacó que "buscar soluciones fuera del Espacio Natural Protegido es pan para hoy y hambre para mañana, pues es dejar en manos de territorios y empresas ajenas, y de las voluntades políticas andaluzasy europeas el mantenimiento de la economía y el equilibrio social y local de un territorio que solo necesita cuidar su joya y el yacimiento de recursos infraestructuras".