Afectados por la inundación de Nerva despiden el año con una exposición de fotos de la catástrofe de 2019

La Plataforma Ciudadana de Afectados por la Inundación de Nerva despide el año con una exposición al aire libre en pleno paseo peatonal de instantáneas de la catástrofe que asoló el municipio el 19 de diciembre de 2019, titulada Imágenes de una Tragedia Inolvidable, 2 Años en Busca de una Solución. La exposición recibe el año nuevo desde las calles que se vieron asoladas por la inundación y se extenderá hasta el próximo 16 de enero.

Según José Luis Lozano, portavoz de los afectados, “se trata de devolver al mismísimo escenario del desastre aquellas imágenes que, aunque siguen en la mente de todos los que lo vivimos en primera persona, se encuentran desaparecidas de las conciencias de aquellos que olvidaron rápidamente nuestra desdicha, obligándonos a vivir continuamente en peligro, sintiendo permanentemente como sobre nuestros negocios, viviendas y familias, pende una amenaza constante que parece no importarle a nadie”.

Las personas afectadas asumen la desdicha que les ha tocado vivir, por eso ya no piden reparación para los cuantiosos daños económicos y psicológicos que sufrieron y que desde hace tiempo saben que no serán debidamente reparados. “Sin embargo, nos resistimos a aceptar que esas autoridades políticas de las que depende la subsanación de este peligro palpable e inminente, no hayan sido capaces aún de poner sobre la mesa un proyecto que disipe nuestros miedos. Esperamos llegar al corazón de los responsables de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, para que cese ese abandono en el que tienen sumido a la población de Nerva y entiendan de una vez que nuestra seguridad, si de verdad les importa, no puede seguir dependiendo de la virulencia que alcancen las precipitaciones”, aseguran.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, desde la plataforma subrayan que, “una vez más, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad sin dar nuevamente las gracias a aquellos hombres y mujeres anónimos que, con su solidaridad, su sacrificio y su altruismo demostraron que, a día de hoy, la conciencia y la bondad humana están, y es muy preocupante, muy por encima del compromiso demostrado por las distintas administraciones".

Indican que "han sido tantos los ejemplos de empatía, cercanía y colaboración desinteresada que no es posible nombrarlos, primero porque seguro que se nos olvidaría alguien y segundo porque ninguno de ellos pretendió con su gesto, alcanzar la más mínima notoriedad o relevancia. Ojalá esta muestra remueva conciencias, transforme en realidad sus demandas y con ellas las quejas en agradecimientos, a modo de esos deseos navideños que suelen envolver estas fechas”.

En Nerva nadie recuerda una riada tan grande como la del 19 de diciembre de 2019, ni siquiera los más antiguos del lugar. El pueblo se dividió en dos mitades de norte a sur, separadas por metro y medio de agua, desde el barrio del Pozo Bebé hasta el recinto ferial, pasando por la zona comercial del centro.

La cantidad de lluvia por metro cuadrado caída durante las 24 horas previas al suceso, sobre todo la madrugada de ese mismo día, ascendió a 94 litros. Se inundaron más de 80.000 metros cuadrados de superficie, el equivalente a ocho campos de fútbol. Resultaron afectadas decenas de viviendas y establecimientos comerciales, vehículos, numerosos edificios públicos, viales y espacios de ocio al aire libre. Afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna víctima.