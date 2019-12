Adelante pide a la Junta que financie la exhumación de todas las víctimas del franquismo de Nerva

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, se personó ayer en el cementerio de Nerva junto a la portavoz municipal de IU-Adelante Nerva, Dolores Cabello para comprobar los trabajos de de exhumación de víctimas del franquismo que yacen en las fosas comunes ubicadas en este lugar.

En relación a las fosas, Naranjo anunció que reclamarán a la Junta de Andalucía, dentro del trámite parlamentario de los Presupuestos andaluces, que incluya una “partida presupuestaria con fondos suficientes para acometer la exhumación de todas las víctimas enterradas en estas fosas comunes”. En la actualidad, se están desarrollando trabajos de exhumación parciales, que han servido para localizar los restos de 221 personas. No obstante, como precisó Dolores Cabello, “se estima que en estas fosas comunes puede haber hasta 1.500 personas enterradas, víctimas de la terrible represión franquista que sufrimos en la Cuenca Minera durante la Guerra Civil”.

El objetivo de Adelante Andalucía consiste en que la Junta “cumpla con la Ley de Memoria Democrática y asuma la totalidad de los trabajos de exhumación para que estos no se sigan desarrollando parcialmente por no contar con recursos suficientes”. En este sentido, la parlamentaria de Adelante Andalucía lamentó que “el actual gobierno andaluz de derechas se ha olvidado de las fosas comunes de Nerva, así como de todo lo relativo con la Memoria Democrática y por ello le exigimos que cumplan con sus obligaciones”. La localización de las fosas comunes del cementerio de Nerva fueron impulsadas y financiadas por el gobierno andaluz anterior y “estos trabajos para exhumar a las personas que están enterradas aquí y sin identificar todavía, no pueden quedarse a medias”, apuntó Naranjo.

Las personas que están trabajando actualmente en la exhumación de las víctimas del franquismo en Nerva los están haciendo con financiación aportada por el Gobierno central y antes por la Diputación de Huelva. “Asín la exhumación se está haciendo a trozos y sin recursos suficientes para afrontar todo el trabajo que se requiere para completarlas, por lo que queremos que la Junta asuma su obligación de que las exhumaciones se puedan realizar de una vez y completamente”, señaló al respecto Ana Naranjo.

En este sentido, las representantes de Adelante Andalucía aclararon que la Junta de Andalucía aprobó la exhumación del cementerio de Nerva en septiembre de 2018 y ésta llegó a licitarse en diciembre de ese año. Sin embargo, nada se sabe del dinero que debe aportar la Junta para cumplir con esta reivindicación que comparte y reclama todo el movimiento memorialista onubense.