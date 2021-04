AUGC consigue anular la sanción disciplinaria impuesta a un guardia civil de Punta Umbría

La Dirección General de la Guardia Civil ha dictado una resolución estimando el recurso de los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) HUELVA, anulando así la sanción disciplinaria por falta grave, que se le impuso a un guardia civil destinado en el Puesto Principal de Punta Umbría.

Según explica el colectivo en un comunicado, dicha sanción "fue impuesta por el general jefe de la Zona de Andalucía por el concepto de 'la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil", motivo por el que el agente asesorado por la AUGC interpuso el recurso de alzada ante el que ahora se le ha dado la razón.

Los servicios jurídicos de AUGC en Huelva consideran que “es muy satisfactorio que el asesor jurídico de la Guardia Civil en la Dirección General haya coincidido con nosotros en que no existía ningún tipo conducta gravemente contraria a la dignidad de la Guardia Civil". Así, señalan que "entendemos que deberían evitarse estos procedimientos disciplinarios que no se corresponden con la profesionalidad y conducta de los guardias civiles en la provincia de Huelva y más en este expediente, en el que incluso el testigo propuesto por la acusación no corroboró alguna de las manifestaciones del dador del parte disciplinario".

En el contundente dictamen de la Dirección General se expone que “no se cometieron actos que atentaran a la dignidad" de la Benemérita.

Todo el procedimiento se basó en una papeleta de servicio "que supuestamente un oficial enseña a un suboficial que luego, en declaraciones en el expediente, afirmó que nunca le había sido mostrada". Sin embargo, el oficial aseguró que le había mostrado la misma. "Esta falta de corroboración no fue tenida en cuenta ni por el instructor ni por el asesor jurídico de la Zona de Andalucía, que propusieron sanción disciplinaria para el encartado a pesar de que no existían testigos".

Ahora la Dirección General de la Guardia Civil deberá devolver al afectado el dinero que le fue detraído de sus retribuciones, más los intereses legales, así como eliminar la anotación negativa realizada en su hoja de servicios. AUGC apunta que "una vez más se confirma que en la Guardia Civil de Huelva, y en concreto en ese puesto principal, se aplica un excesivo rigor disciplinario de un modo injustificado e innecesario".

