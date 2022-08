La AUGC denuncia falta de efectivos en Cartaya

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado un déficit de agentes en Cartaya que obliga a que patrullas de El Rompido y Lepe se desplacen para prestar servicio las ocho horas. Según afirma la AUGC, su delegación de Huelva ha evitado "que se comisionaran a efectivos de Lepe y volvemos a exigir refuerzos reales: los índices de delincuencia han aumentado en estas zonas, según el Balance del Ministerio del Interior".

La AUGC añade que "la falta de agentes en esta Comandancia no es algo novedoso, año tras año se da la misma circunstancia sin que se dé una solución efectiva al problema. Recientemente, hubo un intento de comisionar a efectivos de Lepe dejándoles sin derecho a dietas". Una circunstancia que califican de "inadmisible" y que "logramos paralizar, pero esto muestra que la Guardia Civil es consciente de que el problema prevalece y aun así no refuerza la plantilla, no cubre las vacantesexistentes ni incrementa el catálogo".

La Asociación considera "la posibilidad de que tal falta de personal sea una causa directa del incremento de la delincuencia en Cartaya y en Lepe". En este sentido, aporta el índice publicado en el Balance del Ministerio del Interior, que "establecegenéricamente que hay un 20% más de criminalidad con respecto al primer semestre de 2021".

En concreto, "para Cartaya ese aumento es del 9,3% en comparación con el mismo período. Para Lepe la situación es todavía más grave, ya que el índice de delincuencia es un 43,8% mayor que el registrado durante el primer semestre del pasado año", indican citando dichas fuentes oficiales.

Una situación "crítica" y que, agregan, "empeora durante los meses de julio y agosto con las vacaciones". Ante este panorama, apuntan a que "detraen al personal de seguridad ciudadana mediante las citadas comisiones agravando el problema". En conclusión, apuntan que "esta es la realidad que se vive día a día en la Comandancia de Huelva, donde seguimos con el déficit de personal que denunciamos en marzo o hace dos meses".

En relación a este asunto, la AUGC afirma que "se detrae al personal de Lepe, de El Rompido y de la Costa en general, cuando debería haber un número suficiente de agentes para reforzar estas unidades, como se hacía años atrás y como ocurre para la Operación de la Fresa o durante El Rocío".

Para la Asociación, "los más de 50.000 ciudadanos de El Rompido y Lepe quedan abandonados en mayor medida debido a la necesidad que hay en Cartaya. Los guardias civiles de ambas demarcaciones no pueden vigilar los núcleos urbanos y es algo que ocurre también en La Antilla, Punta Umbría o en Nuevo Portil".

Por todos estos motivos, mantienen que "no sirve de nada que el Ministerio del Interior publicite supuestos aumentos de plantilla en la zona costera de Huelva porque no es cierto" debido a que "la problemática en el Puesto Principal de Cartaya es reiterada. No hay personal suficiente y el servicio de vigilancia y seguridad ciudadana depende del apoyo de las patrullas de otras localidades".

La Asociación señala a la Dirección General de la Guardia Civil para denunciar que esta "no va a poner fin la sangría de efectivos que sufre Huelva y la única alternativa pasa por la reorganización territorial y funcional de las Unidades del Cuerpo. Llevamos años reclamándolo porque de este modo se podrían rentabilizar adecuadamente los escasos recursos humanos que ahora están dispersos y desorganizados en un modelo policial obsoleto"

En una mención directa a la directora general del Cuerpo, María Gámez, apelan a que "también debería conocer que es necesario actualizar y modernizar los operativos para que podamos ofrecer el servicio que demanda la sociedad de Huelva de hoy en día".