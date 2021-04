AUGC Huelva logra que se anule la sanción disciplinaria a un guardia civil de Punta Umbría

La Zona de Andalucía de la Guardia Civil ha dictado una resolución estimando las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de AUGC Huelva, archivando sin responsabilidad disciplinaria un expediente por falta grave que se había abierto por la Comandancia onubense y que acusaba al agente de insubordinación, como indica la asociación en un comunicado.

El expediente fue abierto por el concepto de “negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales”, prosigue la AUGC, que concreta que el guardia civil, asesorado por sus servicios jurídicos, "presentó las correspondientes alegaciones y propuesta de pruebas, alegaciones que no fueron tenidas en cuenta por el instructor de la Comandancia y que ahora han sido aceptadas por los servicios jurídicos de la Zona".

La asociación considera que era "más que evidente", por las pruebas que se habían obtenido en el expediente y las declaraciones de los testigos, que el funcionario "no había cometido ninguna negligencia, así fue también observado por el instructor de la Comandancia, que en lugar de peticionar el archivo sin responsabilidad, una vez que observó que no podía pedir sanción disciplinaria por los hechos que se le imputaban, cambió durante la tramitación del expediente la acusación contra el guardia civil, y lo acusaba ahora de no haber respetado el conducto reglamentario".

La AUGC señala al respecto que "entendemos que la intención del instructor ha sido siempre de sancionar al guardia civil, con una aplicación torticera del régimen disciplinario que no se corresponde con las pruebas que se habían obtenido en el procedimiento".

Esta aplicación excesiva del régimen disciplinario ha sido muy criticada por el informe Greco de la Unión Europea, que recomienda revisar el régimen disciplinario de la Guardia Civil, con el fin de reforzar su transparencia, objetividad y proporcionalidad, entre otras cosas y, especialmente, para excluir la posibilidad de que un superior jerárquico decida unilateralmente sobre cuestiones disciplinarias, "como consideramos que ha ocurrido en este caso".

El contundente dictamen de la Zona considera que la actuación del agente "no es que fuera negligente, sino que fue muy diligente, de esta manera considera, al contrario que el instructor de la Comandancia, que el hizo lo que tenía la obligación de hacer, sin que se le pueda exigir otra actuación salvo la que hizo".