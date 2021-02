AUGC Huelva pide una investigación por irregularidades en la atención a una víctima de violación

La delegación de Huelva de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado un escrito dirigido a la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, y al coronel jefe de la Comandancia onubense, Andrés López, en el que solicita la apertura de una investigación interna con motivo de la orden dada por el oficial de guardia de la Compañía de la Benemérita de Moguer para que el agente de puertas de dicho puesto confeccionara una diligencia por un delito de agresión sexual (violación) de una mujer de nacionalidad marroquí.

En dicho escrito se pone en conocimiento de ambas autoridades una serie de hechos de los que la asociación ha tenido conocimiento, relacionados con las órdenes "impartidas por el oficial de guardia la pasada noche del 19 al 20 de febrero, cuando en las dependencias oficiales se tuvo conocimiento de un delito de violación, confirmado por los servicios sanitarios correspondientes".

Al tratarse de un delito de gravedad, precisa la AUGC en un comunicado, se activaron los protocolos ordenados por la Dirección General, comunicándosele el hecho al oficial para que la Policía Judicial del puesto de Moguer se hiciera cargo de las diligencias y de la atención a la víctima. "Sin embargo, y sin que se conozcan los motivos para ello, el oficial ordenó que fuera el guardia de puertas quien confeccionara las diligencias".

La "lógica y la normativa interna dejan claro que las unidades de la Guardia Civil asumirán las misiones de Policía Judicial en concordancia con su nivel de capacitación", de manera que los asuntos de mayor transcendencia y gravedad deben ser asumidos por los órganos de las unidades más especializadas, concreta la asociación.

El mismo criterio se aplica dentro de las propias unidades de Policía Judicial. Independientemente de que estas son las específicamente competentes respecto a las funciones que les encomienda la Ley del Poder Judicial, "el resto de unidades del Cuerpo también instruirán diligencias de los delitos que conozcan en primera instancia, continuándolas los especialistas de la unidad competente según las misiones que tienen asignadas", salvo que la autoridad judicial o el jefe de la Comandancia adopten otra decisión. Las compañías, como unidad territorial, podrán hacerse cargo de las diligencias que estime conveniente su jefe, en función de la importancia o peculiaridades del caso, todo ello en el ámbito de sus competencias.

La AUGC ha expresado a Parralo y López que el agente de puertas "no es el más adecuado y capacitado, por su servicio (al tener un servicio de seguridad), por sus limitaciones (no puede moverse del acuartelamiento) ni por sus conocimiento y preparación (no ha recibido ninguna formación específica al respecto) para atender a una víctima de una agresión sexual", máxime cuando en Moguer existe una unidad de Policía Judicial y varios mandos, incluyendo al propio oficial de guardia que dio la orden.

Este, a juicio del colectivo, "se encontraba de servicio y podía haberlas instruido como jefe y más capacitado que el guardia civil, o al menos hacer acto de presencia alguno de los mandos de la Unidad, en apoyo y para auxiliar con la instrucción de unas diligencias tan importantes".

Entiende que "la atención que prestó el guardia de puertas fue la mejor que pudo dar a una víctima de este tipo de delitos, pero probablemente si la atención hubiera sido hecha por agentes de la Policía Judicial, el Equipo Mujer-Menor (Emume), o incluso por algún mando de la unidad, incluido este oficial, hubiera sido más adecuada al delito tan importante denunciado". AUGC destaca que ha tenido conocimiento de que la victima posteriormente retiró la denuncia en sede judicial, "desconociendo los motivos de dicha retirada".

Por este motivo, la asociación profesional reclama a la subdelegada y el jefe de la Comandancia que se realice una investigación interna en la que se esclarezcan estos hechos, los motivos por los que no instruyó las diligencias un equipo de Policía Judicial o el Emume, o por qué no las confeccionó el propio oficial de guardia o uno de los mandos de la unidad, "dejando una instrucción de un delito tan importante a un guardia civil que tenía misiones de seguridad y protección del acuartelamiento".