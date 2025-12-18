Más de 3.000 ciervos y gamos son censados en Doñana este 2025

El Espacio Natural de Doñana (END) ha censado este 2025 más de 3.000 ungulados, entre ciervos y gamos, especies cuya población presenta una tendencia positiva en el caso de los primeros y a una oscilación entre los 800 y los 1.000, en el de los segundos. Anualmente estas poblaciones son censadas por personal del espacio natural, durante las respectivas épocas de berrea y ronca.

El censo anual de ciervos, según se recoge en el Informe de Gestión del Espacio Natural de Doñana, correspondiente a este 2025, se realizó en septiembre contabilizándose un total de 2.189 ejemplares.

Los técnicos precisan que la tendencia de la población de ciervos en el END es positiva, registrando un aumento importante respecto al año anterior, en el que la cifra se situó en 1.683 individuos.

Han resaltado que en este año, se ha registrado en la población de ciervos de un pico de celo inusual y excepcional, acontecido a primeros de año (enero-febrero) lo que ha resultado en la aparición de crías recién nacidas entre agosto y septiembre.

Las mayores concentraciones se han producido en la vera de Los Sotos, Matasgordas, Marismillas y Reserva Biológica de Doñana.

En cuanto a los gamos, en el censo anual que se realiza en octubre se contabilizaron 867 individuos, frente a los 1.014 de 2024.

En líneas generales, según los técnicos del END, la tendencia de la población oscila entre los 800 y 1000 ejemplares, aunque haya habido años con picos por encima (1.283 individuos en 2018) y por debajo (540 individuos en 2022). Las mayores concentraciones se producen en Caracoles-Guadiamar, El Puntal y Marismillas.