La ciudad de Huelva ante el cambio climático

En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible concebida como una oportunidad para que los países emprendan el camino que conduzca a la mejora de la vida de todos. La Agenda integra 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluyen aspectos como la eliminación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. El Objetivo 13 Acción por el Clima, visualiza el cambio climático como un problema global que no respeta las fronteras nacionales. El Sexto Informe de 2022 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) no deja lugar a dudas sobre la necesidad de actuaciones urgentes. Las diferentes reuniones sobre el clima, denominadas Conferencia de las Partes (COP) han puesto de manifiesto la gravedad del problema desde 1992, incluidas las últimas celebradas en París (2015), Madrid (2019) y Glasgow (2021). Dichas reuniones no han sido resolutivas en relación con medidas concretas a corto plazo más allá de definir el problema como el más grave del planeta. Una parte relevante de la atenuación, si no la solución, de este problema global se desarrolla a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local desde la gestión municipal. España tiene su ley de cambio climático y transición energética (Ley 7/2021, de 20 de mayo), donde se manifiesta la importancia de la acción local.

El Informe La Rábida (Huelva) sobre cambio climático y desarrollo sostenible en Iberoamérica de 2018 incide en la importancia de la emergencia climática. Andalucía tiene su ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, de 2018, donde se llama a la acción municipal. El Ayuntamiento de Huelva, en 2018, coordinado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica inició el proceso para tener un Plan Estratégico de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático. Dicho plan pone de manifiesto la voluntad del Ayuntamiento de Huelva, con visión transversal e integrada de sus distintas Áreas, de llevar a cabo una acción colectiva para afrontar el problema del Cambio Climático, bajo la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En relación con el plan previsto por el Ayuntamiento, liderado por el alcalde Gabriel Cruz Santana, conviene poner de manifiesto algunas cuestiones. En el plan se contempla tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático.

En algunos municipios el plan se circunscribe a la adaptación ante el cambio climático, perdiendo fuerza la aportación municipal a la mitigación del cambio climático. El Ayuntamiento de Huelva no ha olvidado la mitigación sin que la adaptación, a través de las infraestructuras verdes urbanas, pierda el valor que tiene ante los escenarios climáticos previstos para Andalucía en el siglo XXI. El modelo de plan que pretende desarrollar el ayuntamiento aúna ambas cosas bajo el aforismo "piensa globalmente y actúa localmente". El gobierno municipal de Huelva es consciente de la importancia que tiene tanto para Andalucía, como para España y el conjunto del planeta, la captación sostenible y sostenida que suponen los sumideros naturales de dióxido de carbono que representa el verde urbano, especialmente el Parque Moret. Es importante poner de manifiesto que la ciudad tiene desde hace varios años planes que incluyen cuestiones relativas a los aspectos que incluye el Plan Estratégico en elaboración.

El Ayuntamiento de Huelva aprobó en Pleno, en su sesión extraordinaria celebrada el 14 de agosto de 2014, su adhesión voluntaria al Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). Huelva tiene también un Plan Estratégico 2025, elaborado en 2016 por el Área de Empleo, Desarrollo Económico y Planificación Estratégica. También podemos citar el Plan de Acción contra el Ruido de 2018, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2022 a través del Área de Movilidad y Seguridad Ciudadana, el Plan de Renovación y Ahorro Energético a través del Área de Hábitat Urbano e Infraestructura. Es destacable el Documento Inicial Estratégico de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 2021. En octubre de 2021, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, el Pleno Municipal aprobó elaborar un Plan de Infraestructuras Verdes para apostar por una ciudad moderna, sostenible, pujante, amable, audaz e inclusiva, unida ante el problema de la emergencia climática.

Todo el conjunto de las Áreas Municipales del Ayuntamiento de Huelva, han desarrollado acciones que convergen en el Plan Estratégico de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático. Para el Ayuntamiento de Huelva, el Plan Estratégico en elaboración constituye una oportunidad para, con la experiencia adquirida y bajo la visión de un modelo de ciudad como sistema complejo adaptativo, avanzar hacia una ciudad mejor donde las personas estén en el centro de la política municipal.