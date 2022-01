Un alcalde a tiempo completo para Sevilla

Antonio Muñoz ya es alcalde de Sevilla. Es el primer regidor que es elegido por el pleno municipal como relevo de un dimisionario, pero eso no resta que deba volcarse en la ciudad como si iniciase un nuevo mandato. Que sea un alcalde de transición sólo lo decidirán los sevillanos en 2023, porque es a ellos a quien corresponde la elección municipal de su regidor. Lo que ha quedado aclarado es que su partido, el PSOE, apuesta por él como próximo cartel electoral, salvo la interrogante que arroja la política en sí misma. No es un parche. Muñoz tiene importantes retos por delante, ha sido él quien ha liderado la llegada de nuevas inversiones al ciudad -en especial, las turísticas- y acaba de comprometerse a solicitar una mejora del trato que el Gobierno central da a la cuarta urbe de España. No por repetido, esto es vital. Sevilla arrastra un déficit de infraestructuras desde el final del siglo pasado; en comparación con las otras grandes ciudades, está falta de una red de Metro, de una mejor conexión con su aeropuerto y sigue sin resolver el anillo de la autovía que la rodea. La que fuese la multinacional más importante de la ciudad padece una fuerte crisis, y hay que aprovechar de modo efectivo la llegada de fondos europeos que se prevé para los próximos dos años. Pero no hay que olvidar que el alcalde de toda ciudad tiene unas obligaciones más mundanas, pero no menos importantes. La limpieza, por ejemplo. Sevilla ha empeorado en este aspecto. Es necesario que Antonio Muñoz se implique en un plan de actuación que ponga fin a un estado que no gusta a los sevillanos. Este problema afecta tanto al centro como a los barrios, es un error negarlo o quitarle importancia. Por lo demás, es de esperar que Antonio Muñoz sea el alcalde de todos los sevillanos, que ahonde en la geometría de pactos variables, a derecha y a izquierda; que se cuide de añadir problemas y sea, al contrario, el garante del entendimiento general.