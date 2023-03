Sánchez viaja a China

Ha faltado tiempo desde que se anunciara que el presidente chino, Xi Jinping, se reunirá con Pedro Sánchez en Pekín a final de mes para que la propaganda del Gobierno haya interpretado la entrevista como el espaldarazo de una de las principales potencias mundiales al papel de estadista del mandatario español. La realidad, sin restar importancia al encuentro, es otra: el dictador chino está en plena ofensiva diplomática para vender por el mundo una oferta de mediación en la crisis de Ucrania que favorece los intereses de Vladimir Putin o que, por lo menos, intenta llegar a un statu quo que dé reconocimiento internacional a la presencia rusa en territorio ucraniano. En ese sentido, la presencia en China del próximo presidente de turno de la Unión Europea es significativa, aunque no suponga de hecho un respaldo a la oferta de Xi para poner fin a la guerra. A estas alturas, resulta una obviedad remarcar el pulso por la primacía mundial que está enfrentando a chinos y estadounidenses. Todas las acciones de China en la esfera internacional hay que interpretarlas en esta clave. La iniciativa sobre Ucrania, incluida la reciente visita de Xi a Moscú, no es una excepción. Hasta ahora la OTAN y la UE, bajo la coordinación de Estados Unidos, han formado un bloque sin fisuras en defensa de la libertad y la integridad territorial de Ucrania. Esta política no admite cambios ni componendas. Si el régimen de Pekín pretende abrir grietas en esa unidad de acción debe encontrarse con una oposición cerrada. Este debe ser el planteamiento con el que Pedro Sánchez viaje a China. Allí no va a hacerse una foto con la que engordar su currículo de dirigente mundial, sino a representar los intereses de Europa, que son también los de la libertad y el respeto por los derechos humanos. Todo lo contrario de lo que Xi Jinping practica en China.