Geografía de la pobreza

Nada nuevo en el informe de indicadores urbanos publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas: la marginalidad y la miseria siguen ancladas en Andalucía. Así viene siendo desde que el INE publica la medición de rentas por barrios y ciudades y nada hace indicar que se vaya a producir un cambio radical en los próximos años. La región copa 10 de los 15 barrios más pobres de España, seis de los cuales están en Sevilla y son dos de la capital andaluza lo que figuran en la triste cabeza del ranquin: Polígono Sur y Los Pajaritos-Amate, con unos ingresos per cápita por debajo de los seis mil euros. En Cádiz se concentran seis de las diez ciudades con mayor porcentaje de desempleo, con poblaciones como La Línea de la Concepción con 29,3% o Jerez de la Frontera con un 24,2%. El informe del INE da para sacar muchos más datos con el mismo denominador común que llevan a la constatación de que estamos ante un fenómeno enquistado en la realidad andaluza que, por desgracia, no depende del impulso político que pueda acometer una administración autonómica. Más de cuatro décadas después de que Andalucía se dotara de instituciones de autogobierno los diferenciales de riqueza con la España más desarrollada, fundamentalmente Madrid y Cataluña, siguen siendo sustancialmente los mismos. La razón no hay que buscarla en la mayor o menor eficacia administrativa de la Junta, sino en la pervivencia de un modelo económico con tremendas consecuencias sociales que no se ha alterado en lo fundamental a largo del siglo XX ni de lo que llevamos del XXI. Pero sería absurdo, por irreal, no reconocer que el retrato que se puede dibujar con los indicadores del INE convive con otra Andalucía en la que la mejora de las infraestructuras, el emprendimiento empresarial y la capacidad de innovación ha servido para dejar atrás algunos de los estigmas que arrastraba. Corregir los desequilibrios que lastran a la región es una tarea que va a necesitar años, inversión, altura de miras y talento.