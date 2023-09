Asignatura pendiente

En medio del ruido político, ha pasado desapercibido el informe hecho público esta semana por la OCDE sobre la situación de la educación, que arroja datos muy preocupantes para España. Una vez más se pone de relieve cómo los problemas verdaderamente importantes se orillan y todas las energías se centran en discusiones estériles y fuegos de artificio dialéctico. No es algo nuevo en el panorama nacional. Todo lo contrario: se repite desde hace décadas, mientras que los servicios básicos, como la educación o la sanidad, se estancan o se deterioran. De acuerdo con el diagnóstico de la OCDE, en España tres de cada diez jóvenes de entre 25 y 35 años no ha estudiado más allá de la Educación Secundaria Obligatoria, lo que reduce tanto su calidad de vida como sus posibilidades de labrarse una carrera profesional. En esta situación están más de un millón de personas de esa franja de edad, casi el 27%, más del doble de la media de la Unión Europea, donde sólo el 12% de los jóvenes no tienen un Bachillerato o una formación profesional de grado medio. España presenta, además, junto a Italia, la mayor tasa de jóvenes que ni estudia ni trabaja, un 17% frente al 14% de la UE y presenta también tasas altas de abandono en Bachillerato o formación profesional. Se podrían aportar más datos, pero todos con el denominador común de que la mejora de la educación es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene el país. La falta de un pacto de Estado que saque las políticas educativas de la confrontación entre partidos y los vaivenes legislativos según el Gobierno de turno impiden un consenso y una planificación que termina por pasar una elevada factura. Las principales víctimas son los jóvenes que, como subraya la OCDE, ven limitado su desarrollo personal y profesional.