ANDAMOS ya metidos de lleno en Cuaresma, y con la intranquilidad palpable en los vecinos de calle La Fuente y Madreana, no se si más ansiosos por ver finalizada la obra o por ver de nuevo desde sus balcones a su Señor de Pasión. Semejante sentir lo percibo entre los vecinos de la Vega Larga, que aún intentan hacerse con la reordenación del tráfico.

Recomponiéndose aún de su obligado desahucio está hasta la pobre cigüeña de la Catedral. El animal trabaja también a destajo en su nuevo nido para disfrutar el momento y que tampoco le pille patas arriba y con la primera en la calle. ¡¡¡Vamono mi gente buenayyy!!! Y no se asusten ustedes si ven casi a diario, entre La Placeta y el Consistorio, al señor presidente del Consejo de Cofradías, el gran Toni González, con un metro midiendo esquinas…

Muy probablemente quienes sí andarán midiéndose para asistir a dicha fiesta como viene siendo habitual es el tándem Miranda y Ponce. A sabiendas, y viendo que en el rastro el metro de tela negro estaba barato, de aquel disfraz con sus escobones sobraron retazos y ya les adelanto que prepárense para verlas de nuevo defender la fiesta y deleitarnos con unas mantillas que ya las quisieran suyas por La Campana. Cada uno que presuma de lo suyo, pero qué mejor reclamo para el stand de Huelva en Fitur 2025. Ahí lo dejo.

Como dice el refrán, “como a un Cristo dos pistolas”, miedo me da pensarlo y sobre todo ver a ellos de chaqué el Viernes Santo. Les repito que en Puro Ego no hacen milagros, ¡que eso es en Lourdes!

Por cierto, a título informativo siempre dejo cada sábado mi pincelada, y os adelanto que al chaqué de Gabi no le salió comprador y sigue en venta aún en Wallapop y Mil anuncios desde que dejo la Alcaldía. Les aseguro que viendo las tallas de más de algún concejal, del chaqué de Gabi salen para dos, ¡y quizá hasta para tres!

Con respecto a tu toque personal, Nacho Molina, no vayas a hacer nada, que te veo… Eres capaz de colocarnos un cartel el Domingo de Resurrección con las más grandes figuras del toreo. Déjate de innovar, y no vayas a darle a esta fiesta ningún toque de los tuyos como has venido haciendo hasta ahora en las fiestas anteriores. Te veo liberando a un preso, o paseando e inculcándole la fiesta, hasta el punto de hacerle hermano de alguna cofradía, al mismísimo Puigdemont. Tú sabes bien que estando ahí Toni, esta todo en buenas manos. Así es que, “sin problemas”… David Martin Bernal, “calienta que sales”. Tuya es la palabra, pregonero...