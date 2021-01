Una tasa de lunes a viernes

Al ritmo que avanzan los contagios es muy probable que la capital superase el pasado sábado la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Al menos es lo que intuimos porque nadie nos lo ha dicho. Con más de 100 contagios diarios durante la semana su situación es tan preocupante como la de muchos otros municipios, pero resulta que en plena pandemia y con una tercera ola convertida en tsunami no tenemos datos concretos el fin de semana. Ha sido así desde que nos acostumbramos a consultar a diario el parte.

El viernes la Junta de Andalucía anunció medidas concretas para las localidades que superen una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes y para aquellos cuya tasa exceda de 1.000. La decisión afecta a 16 municipios desde ayer. Cinco de ellos en situación de emergencia máxima y otros once en un estado complicado. Siete más, entre ellos la capital, se encontraban ya por encima de los 400 el viernes. Es posible que alguno haya quedado fuera de la aplicación de las medidas cuando ya deberían tenerlas en vigor. Solo lo intuimos porque la tasa se congeló.

Las restricciones son razonables porque hay que contener al virus como sea. Lo que carece de lógica es que ese mismo valor que se usa como baremo quede congelado durante 72 horas en el momento de mayor explosión de la pandemia. El virus no descansa, ni infecta de 8:00 a 15:00 ni entiende de calendarios. Tampoco nos han dicho cada cuanto se actualiza la situación de los municipios, por lo que no sabemos si su aplicación es inmediata con cada nuevo parte. Toda información que ayude a combatirlo tampoco debería hacerlo.

Si los sanitarios vacunan todos los días de la semana, si los servicios públicos se vacían en un esfuerzo increíble por dar una atención acorde a las necesidades y nos anuncian una "evaluación permanente" no tiene lógica que aquellos que determinan la tasa de incidencia que es el valor que fija las restricciones no actualicen los datos ni en fin de semana ni en festivo. Quizá hoy tengamos más localidades que deberían cerrar sus comercios y hostelería o incluso alguna que lo vaya hacer sin necesidad (algo que lamentablemente es menos probable). No lo sabemos porque el último dato conocido es del viernes y se aplicó el domingo. Los positivos están descontrolados, casi medio millar al día, y eso ya vaticina que cuando tengamos la incidencia serán más los municipios en situación crítica.