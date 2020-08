La llave maestra

Aún recuerdo el flamante nerviosismo que se apoderaba de mí los días previos a la entrada del colegio. Llegado septiembre, mis rizos comenzaban a revolotear las papelerías en una búsqueda venturosa de cuadernos, bolígrafos y agendas con las que llenar de dedicatorias aquel año. Las ganas de abrazar a mis amigas con fruición se adueñaban de mi pensamiento, quería saber cómo habían pasado esos meses veraniegos, comprobar si finalmente se hicieron esas trenzas que querían o si se atrevieron con el tatuaje de pegatina que les tocó en el último recreo. El perfume de esos días era la ilusión con matices robustos de ganas de aprender. Llegado el momento, corrillos fulgurantes ocupaban el patio, los besos se disparaban en cada esquina y los abrazos apretaban a cada escuálido y bronceado cuerpo. Recuerdo que también habían llantos y arrebatos, niños que eran arrastrados por sus mayores recordándoles la obligatoriedad de nuestro sistema.

La palabra escuela viene del griego, skholè y significa ocio y tiempo libre. Los griegos pensaban que las horas de estudio eran tiempo de recreo para uno mismo, frente al trabajo, que te situaba por debajo de tu amo y del dinero. Una vez cubiertas las necesidades básicas, la conquista siguiente fue el aprendizaje. Aunque la tratemos de obligatoria, no podemos olvidar que la escuela nos hace conscientes y libres. Aristóteles escribió que "la educación de la juventud no es ni poco ni muy importante; tiene una repercusión universal y absoluta". Los griegos dedicaban mucho tiempo a buscar el conocimiento, y es que la escuela construye los cimientos educacionales que intrínsecamente levantan el edificio de nuestra ciudadanía.

En esta tragedia vírica, hemos aprendido la importancia que merece la sanidad. Ahora, que los colegios tiemblan ambivalentes por su apertura, ponemos en evidencia el valor de la educación. En este sin saber teñido de más interrogantes que certezas, hay familias haciendo quimeras para lograr una conciliación real. No saben si comprar libros o tirar de los abuelos pese al riesgo. La inseguridad les supera y muchas de ellas no respiran aliviadas por una resolución telemática ya que la brecha digital resquebraja su edificio. Dentro del bullicio, hay niños y niñas que desean volver a aquel septiembre que significaba renacer, hay profesores que sienten un desconcierto mayúsculo y mientras, la ONU insiste en la importancia de que la educación no se detenga. La sempiterna llave que abre el arcón del aprendizaje tiembla por su devenir, el sortilegio que embruja la melodía del mañana tirita amedrentado por su cumplimiento. El archivo de nuestra historia, el interruptor para descifrar el mundo, la llave maestra que nos hace libres. ¿Cómo no ponernos de acuerdo?