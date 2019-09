Se la he dejado botando

No me digan que no es el mejor día para largarse de vacaciones. Demuestra que el sabio tenía razón cuando dijo que el futuro era de quien sabe esperar, que a lo mejor era Confucio porque ese dijo de todo, pero el cabrito tenía una mala leche del copón, porque casi no la cuento. "Septiembre es el mejor mes para irse de vacaciones", te dicen los que vuelven como para darte ánimos y como si uno tuviera alguna posibilidad de elegir. No me quejo y ustedes tampoco deberían porque les he dejado las cosas a huevo, vamos, que si ahora se estropean será por su culpa.

Tenemos Gobierno encarrilado; los dirigentes políticos se han puesto a trabajar por el bien de todos nosotros -desagradecidos, que somos unos desagradecidos-; en Huelva no es que vayan a asfaltar las calles, las van a alicatar; el AVE llega la semana que viene; la N-435 no está desdoblada, hay doce carriles por sentido; para volver de Sevilla un domingo, nos dejan uno más de los que les sobran a los que regresan de Matalascañas; Doñana está petao de bichos; hay una procesión de la Virgen -no importa dónde lean esto- todas las semanas y una magna cada quince días; el túnel de San Silvestre es un chorreo total que no sabemos dónde meter tanta agua; el Recre le dice a Neymar que no tiene sitio en el equipo; Pedro Sánchez espabila, Pablo Casado se afeita, Rivera despierta y Abascal lo deja; en las redes sociales nadie insulta a nadie; la gente se informa por los medios de comunicación; Boris Johnson se peina; Donald Trump se mete a monje cartujo; Bolsonaro se afilia a Greenpeace; que si queríamos un aeropuerto, ahora vamos a tener uno cada diez kilómetros; bajan los libros; el aire acondicionado de la redacción vuelve a funcionar (bueno, eso todavía no, pero casi me es igual); hace frío en invierno; se han prohibido los pantalones cortos; la industria emite agua de colonia; el Puerto hace obras hasta en el cuarto de baño de cada onubense; dicen, aunque no es seguro, que uno del PSOE se tomó un café con uno del PP y no pasó nada; Ciudadanos y Vox demuestran que valen para algo y un tertuliano reconoce en directo, así a lo loco, que de un tema no tiene ni puñetera idea y no opina.

En fin, que no se pueden quejar. Lo he hecho lo mejor que he podido este mes. Así que no me lo estropeen, pongan algo de su parte y que cuando vuelva no me tenga que poner a la tarea porque me lo han dejado hecho unos zorros. Y sobre todo, no me llamen.