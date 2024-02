Sé que lo que voy a contaros pondrá mi vida en peligro, nadie se atreve a poner sobre la mesa la verdad. Asumiré el riesgo por el bien de la humanidad porque hay que hacer cambios si queremos mejorar como sociedad. No digo que tenga la solución a todos los problemas pero siento que no iré muy desencaminada con la teoría que he elaborado.

La culpa de todo la tiene la cama de matrimonio. Ya lo he dicho, ahora voy a intentar explicar la razón y estoy segura de que os haré reflexionar sobre el origen de los problemas de pareja y del mundo en general.

La cama de matrimonio llegó a nuestras vidas con la revolución industrial, donde las ciudades superpobladas y el escaso espacio para vivir fueron una razón de peso para ampliar la anchura de las camas individuales. En la época victoriana las parejas casadas dormían en camas separadas, incluso los médicos de la época aseguraban que era la opción más sana: “Promueven comodidad, limpieza, y la delicadeza natural que existe entre los seres humanos”. El doctor Edwin Bowers defendía que dormir en camas separadas era tan indispensable como el hecho de comer con platos individuales.

Pues estoy totalmente de acuerdo y a favor de que tenemos que dormir solos, sin nadie a nuestro lado que ronque, que nos robe el edredón, que respire fuerte, que tenga los pies fríos y que sea sonámbulo. Estas personas nos roban la energía y nos interrumpen el sueño; el descanso es fundamental para que nuestra cabeza funcione correctamente. Me remito a los datos: dormir mal o no dormir lo suficiente puede provocarnos irritabilidad, falta de atención, ansiedad, presión arterial alta, problemas de corazón, obesidad, etc.

Imagínate al idiota que le dio al botón para que comenzara una guerra: seguramente esa noche dormiría fatal, no estaba de buen humor y se levantó con el pie izquierdo. Cuando te levantas con buena onda no tienes ganas de hacer el mal, sólo quieres escuchar el trino de los jilgueros y comerte unos churros con chocolate en la plaza de toros.

Estudios demuestran que las parejas que duermen separadas duran más tiempo; el 27 % de las parejas que se separan lo hacen porque uno de ellos ronca; los pies fríos causan paradas cardiorespiratorias en sujetos con una temperatura normal… Todo empieza aquí, todo está conectado, el sueño de calidad y en soledad es la solución a todos los problemas.

Ahora sólo falta vender la cama de matrimonio por wallapop, reorganizar el espacio en el piso, meter la cama de 90 en la habitación de juegos, comprar sábanas nuevas y si ya quieres rizar el rizo no compartir el cuarto de baño sería el sumun de la perfección.

He puesto en peligro mi seguridad porque con esta información bajarían los divorcios, se acabarían las guerras, la gente no iría al psicólogo y tu vecina dejaría de chillarle al marido porque no ha bajado la tapa del váter. Como buenos seres humanos seguiremos tropezando con la misma piedra, no vayamos a cambiar algo y la pifiemos. Que duermas solo, perdón, que duermas bien.