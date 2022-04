La Eurocámara ha aprobado, con la resistencia hasta última hora del PSOE, el informe elaborado por la Comisión de Peticiones, en el que se exige que las acciones de la banda terrorista ETA se investiguen como crímenes de lesa humanidad y se sugiere al Gobierno español que vincule los beneficios penitenciarios de los etarras a su colaboración para esclarecer los casi 400 delitos que aún no han sido resueltos. El informe recoge las propuestas de los diputados europeos que se desplazaron a España a primeros de noviembre de 2021 -entre ellos, la incombustible Maite Pagazaurtundúa, que es quien me lo ha hecho llegar-, a petición de la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero -otro luchador incansable contra el olvido-, con el objetivo de recabar información de las autoridades españolas, fuerzas del orden, grupos de expertos y víctimas del terrorismo sobre la situación en que se encuentran los casos de asesinatos sin resolver cometidos por la banda terrorista vasca.

Dignidad y Justicia, en la petición que efectuó en 2016 -las cosas de palacio van despacio, también en la Europa oficial-, afirma que en España sigue habiendo 379 asesinatos de ETA sin aclarar, lo que significa que casi la mitad de los crímenes de la banda aún no han sido juzgados (el 44%, concretamente). La asociación de Portero denuncia el incumplimiento por parte de España de su deber de llevar a cabo una "investigación oficial, eficaz e independiente", al no haber procesado a los autores ni indemnizado a las familias de las víctimas y pide al Parlamento Europeo y a la Comisión PETI que examinen el asunto y lleven a cabo una instrucción, sugiriendo también una visita a España, todo lo cual ha dado lugar al informe aprobado esta semana por el Parlamento Europeo y al triste papelón del partido que gobierna nuestro país con los votos de los herederos de ETA. La Eurocámara, aprobando el Informe de la Comisión de Peticiones, se alinea de modo incontestable con las víctimas y exige al Gobierno español, tan reticente, que también lo haga, adoptando las medidas que sean necesarias para investigar eficazmente los delitos pendientes de resolución, de manera que, con la condena efectiva de los culpables, se garantice la necesaria reparación, de conformidad con las normas internacionales. Pero a Sánchez, que ese día se paseaba por Kiev impostando gravedad, todo lo que no sea mantenerse en el cargo, le suena a ruso.