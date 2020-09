A Cuba y Argentina pasando por Huelva

Mientras el ciclón Laura amenazaba la isla de Cuba, otro ciclón cubano, Laura de la Uz, pero este amable, estrenaba el monólogo "Laura frente a Laura", en la séptima edición de Cubacultura, que sitúa a "Harina de otro costal", de Trigueros, en el foco cultural del agosto onubense. Este año, la figura central ha sido Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras, con la proyección del documental "Vivir y escribir en La Habana" de Lucía López Coll y de dos películas a las que él ha escrito el guión. Una inteligente conversación de José Juan Díaz Trillo con el escritor cubano, en la que la tecnología suplió la imposibilidad de su desplazamiento personal desde Cuba, permitió a los asistentes conocer mejor al autor de El hombre que amaba los perros, novela que, según dijo, le requirió cinco años, entre la labor de investigación sobre Trotsky y su asesino Ramón Mercader, y su escritura. Yo no había leído ninguna novela suya de la serie "Mario Conde", el detective que Padura reconoce como hijo literario del inolvidable Pepe Carvalho de Vázquez Montalbán. Ya he puesto remedio a esta carencia con la lectura de La neblina del ayer, que me recomendó Domingo Prieto, en la que el lector puede disfrutar de las andanzas del protagonista y no menos del magistral retrato de una ciudad, ya desencantada del fervor revolucionario, cuyos personajes rebosan verdad.

Finalizada Cubacultura, volvía a establecerse la conexión Huelva - Iberoamérica con el I Encuentro Cultural Iberoamericano, virtual, al que nos referíamos en el anterior "Surcos Nuevos". El Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb), a los trece años de comenzar su andadura y tras unas primeras presencias en México y Argentina "para recorrer el puente de cultura en ambos sentidos", apuesta con este Encuentro por estar presente en Argentina de forma estable, de la mano del Grupo Corprens y de instituciones como la Agencia Córdoba Turismo y la municipalidad de Villa Carlos Paz. Sendos mensajes del Ayuntamiento de Huelva y de la Diputación Provincial, en la inauguración y la clausura del Encuentro, confirman la voluntad de establecer lazos que, con base en la cultura, alcancen ámbitos de colaboración más extensos.

Cubacultura y OCIb son, en todo caso, muestras consolidadas de cultura de calidad, que dan fe de la vocación de Huelva como lo que alguna vez hemos llamado Capital Europea de la Cultura Iberoamericana.