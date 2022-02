El Carnaval de Huelva

Mi vinculación con el Carnaval Colombino se remonta a 1999, era hasta entonces éste un mundo que me era totalmente ajeno, nunca me había atraído, quizás por desconocimiento, y tengo que reconocer que si no fuera por mi profesión de periodista no hubiera llegado a conocer esta rica manifestación cultural, que forma parte del calendario festivo anual de Huelva.

Me encargaron en mi periódico que realizara las crónicas diarias tanto del concurso como de los actos del carnaval de calle, ya había realizado previamente artículos para una revista del periódico. Tuve en mis inicios como guías en este mundo que me era un tanto desconocido a los críticos de Carnaval, José Luis López (Güito) y a Enrique Romero (Chiqui), que junto a los fotógrafos de Huelva Información, conformaban mi equipo carnavalero.

Al principio veía con Güito las actuaciones de las agrupaciones entre bastidores o desde el palco lateral junto al escenario del Gran Teatro. Él nos dejó en marzo de 2013. Al año de su fallecimiento, durante las semifinales, la murga en activo más veterana del Carnaval Colombino, la de la Peña La Colombina, le dedicó a él y a Manuel Cordero su repertorio, brindándoles con ello un merecido homenaje.

Cuando empecé a escribir de Carnaval, hace más de dos décadas, era Mari González la presidenta de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (Fopac), la única mujer que ha ocupado la presidencia. Este año se le ha hecho entrega de una de las insignias del Carnaval Colombino por su labor en pro de las carnestolendas onubenses.

En 1999, el año que me inicié en el Carnaval, fue la comparsa La fábrica de Carnaval, de la Peña Amanecer, de Valverde de Camino, la que abrió el concurso en el Gran Teatro, una de las agrupaciones de la provincia que desde el principio captó mi atención y he seguido durante sus intervenciones en el certamen. Ese año, la Peña Los Ventaneros, de Huelva, concursó con Doremipasoteando, una actuación que me encantó y animó a seguir disfrutando del buen carnaval onubense.

Desde entonces Chiqui y yo nos reencontramos en febrero. Durante estos años hemos pasado buenos momentos en el Gran Teatro, hemos comentado las actuaciones, nos hemos reído con los grupos, incluso me he emocionado con algunas de sus letras. Ahora, tras la pandemia, comienza una nueva edición del concurso.