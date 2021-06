Cambio de mensajes

Mantener el mismo mensaje sobre un tema no siempre es posible porque las circunstancias de un primer momento pueden cambiar y, por tanto, eso obligaría a replantearse lo que se manifestaba inicialmente. Esta flexibilidad no es negativa y quien hace uso de ella demuestra que posee una buena inteligencia práctica e, incluso, según los casos, una adecuada orientación moral. El problema surge cuando los cambios en los mensajes se producen si nada se modifica o cuando no hay un nuevo argumentario que presente mejores evidencias a favor de lo que se pretende transmitir, porque son, en definitiva, meras estrategias que no aportan nada. Eso es lo que ha ocurrido con el asunto de los indultos. Hace apenas nada, los términos utilizados por Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno eran los de revanchismo y venganza para aquellos que se opusieran y el de concordia y reencuentro para quienes estuvieran a favor, a lo que se añadía "como arma de progreso". Por su parte, el ex presidente Rodríguez Zapatero declaró que estar de acuerdo con esas medidas de gracia era lo que querían todos los españoles de bien -expresión muy utilizada durante el franquismo-, con lo cual cuestionaba las buenas intenciones y honradez de los contrarios. Pero, como si hubieran visto la luz, estos próceres han abandonado este discurso y se han situado en otro escenario más moderado, manifestando que comprenden a los que no comparten los indultos, pero, a su vez, como contrapartida, les piden también comprensión, junto con confianza y magnanimidad; muy probablemente, por indicación de Iván Redondo. Ciertamente, podrían haber empezado de esa forma, sin recurrir a la descalificación. De acuerdo. Sin embargo, lo que de verdad deben hacer es dar razones objetivas, si es que creen que las hay, que justifiquen los indultos, porque quedarse solo en lo de concordia y reencuentro es igual que nada. ¿En qué se basa Sánchez para asegurar que eso será lo que suceda? De entrada, los independentistas catalanes nunca mencionan nada parecido, ni siquiera la sospechosa carta de Oriol Junqueras. Además, reiteran que, si no se llega a un referéndum pactado, volverán a hacer uso de la vía unilateral para alcanzar la independencia, saltándose la Constitución y la legislación vigente. A la vista de todo esto, resulta muy entendible que la inmensa mayoría de los ciudadanos piense que lo que busca Pedro Sánchez es, sencillamente, tener como aliado a ERC para que le haga más cómoda su permanencia en el poder.