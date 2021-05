Adiós amargados de la vida

Hace unos días alguien me dijo "Álvaro, tengo un problema últimamente. Y es que no soporto a la gente". De primeras solté una carcajada y pensé "menudo amargado", pero luego caí en que quizás me estaba pasando lo mismo. Hay rachas en las que por mucha actitud que le pongas a la vida, por mucho optimismo, por muchas sonrisas… Siempre hay un tonto que te jode el día. Es así. Los 'cenizos' le dicen. O los tóxicos. No sé. No importa mucho el nombre exacto. La realidad es que es ese tipo de persona difícil que te amarga el día, la semana, el mes y hasta tu existencia completa.

Somos energía. Quizás suene muy espiritual. Emitimos y recibimos, y es muy contagiosa. Por ello nuestra energía depende en gran parte de las personas que nos rodean. ¿Tienes muchos cenizos cerca? A continuación voy a explicar brevemente los tipos de cenizos que te puedes encontrar. Léelo con atención para poder identificarlos y evitarlos a toda costa. O, aún peor: quizás seas uno de ellos. Vamos allá.

Los criticones

Pensarás "bueno, muchas críticas ayudan a mejorar". No te engañes, estos van a hacer daño. No conocen lo que es la crítica constructiva. Mejor no les cuentes tus planes. Acabarás con ganas de ir corriendo a casa abrazar la almohada y llorar.

Los enfadados con el mundo

Todo es una disputa. Todo es un conflicto. ¿Sus víctimas preferidas? Camareros y funcionarios. Ven conspiraciones por todos lados. La política y el fútbol mejor ni mencionárselo, pero en realidad no hay tema de conversación que quede fuera de la polémica. Mucho cuidado.

Los mijitas

A veces son confundidos con los perfeccionistas, pero no, no te equivoques. Van más allá. Los perfeccionistas se auto exigen mucho. Estos lo que hacen es ponerle pegas a todo lo que haces. Suele aparecer en el trabajo. Se le combate con frases del tipo "yo lo veo estupendo" o "hazlo tú".

Los víctimas

Es la categoría que personalmente más me saca de quicio. Nadie se esfuerza tanto como ellos. Nadie trabaja tan duro. Nadie tiene problemas tan graves como los de ellos. ¿Lo peor? Te hacen sentir mala persona.

Los pesimistas

Si en una conversación una misma persona te dice "sí pero…" más de tres veces, mi consejo es que huyas y no mires atrás si quieres mantener tus sueños y metas en la vida. "Yo es que no soy pesimista, soy realista". Ñiñiñi

Los enteraos

De nada saben y de todo entienden. Tus problemas te lo solucionan en 5 minutos en la barra de un bar. Son entrenadores de fútbol, presidentes del gobierno, médicos. Pero también entienden de albañilería, fontanería, jardinería y hasta de decoración. Pensándolo bien, esta categoría de cenizo tiene su encanto. Me la quedo como favorita.

Mi recomendación final:mira la serie Ted Lasso (de lo mejorcito que he visto últimamente), y date una vuelta por Pablo Rada para saludar a gente como Manolo er Chiclanero y Cristóbal el cuponero. Te van a alegrar el día.