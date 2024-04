Ni de lejos estaba convencido cuando te lo dije, Agus. Fue más por propia desesperación, por intentar animarnos y por buscar una explicación al martirio vivido que por cualquier otra cosa. “El destino nos debe tener preparado pronto algo grande; pero muy muy grande, porque esto no es normal…”, te comenté entonces. Era verano del 21 y, en ese lugar tan especial que es ‘El Escaparate’, de esa maravilla que es Punta Umbría, buscábamos sentido a la terrible penitencia del doble descenso. De fondo, esos recuerdos albiazules que tan bonitos lucen siempre en tu bar nos dejaban claro de dónde veníamos y que podíamos hacer de todo menos abandonar.

Con estos dos ascensos consecutivos me lo has vuelto a recordar con la lógica sonrisa de esos momentos y de quien tanto ha vivido ya junto al viejo Recre. Este curso, de vez en cuando, también lo volvías a mencionar: “Mira que si se cumple lo que me dijiste…”. Pero yo no lo dije convencido, Agustín; era el temor que provocaba encarar tan reciente desastre y una temporada en quinta división (aún duele pensarlo) lo que me hizo soltar tal cosa pero por puro desahogo, nada más. Como mucho, fabulaba con alguna machada en Copa para alegrarnos la existencia o algo similar pero… ¿tres ascensos seguidos? Nah, eso sólo era una fantasía. Una quimera, y ya.

Hace poco otro gran recreativista me contaba que él había tenido ese pálpito…, pero él de verdad, y que, sin saber muy bien cómo, íbamos a ascender, seguro, otra vez, y recordé, claro, mi ‘chufla/profecía’. No creo, ¿no? Con el playoff aún complicado y un equipo al límite, amigo Agus, tengo claro que “aquello tan grande” que el destino nos debe tener preparado… ya da exactamente igual. Con la ilusión renovada esta semana, dar un paseo por la calle Ancha con tantos puntaumbrieños luciendo orgullosos una prenda albiazul, como es habitual, charlar por allí con Jesús, Alfredo, Ana o ver a los pequeños vestidos, día sí y día también, del Recre, y echar otro buen ratito en tu rincón recreativista, el destino habrá cumplido con creces: lo “grande” es saber que, pase lo que pase, en verano seguiremos defendiendo al Decano de propios y extraños y volveremos a imaginar: “Mira que si este año, otra vez…”.