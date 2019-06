La ambición del equipo

El Recreativo de Huelva es un equipo tremendamente ambicioso. Desde que comenzó la Liga, aún con las dificultades económicas de los primeros meses de temporada, siempre tuvo en la cabeza pelear por el ascenso. Fueron muy cautos, sabiendo lo que tenían entre manos. Pero de puertas del vestuario para adentro trabajaron con el compromiso de mejorar la posición anterior cada semana.

Recuerdo que Salmerón repetía más de una vez, cuando el Decano se acercaba a los cuatro primeros, que la plantilla era mucho más ambiciosa de lo que la gente creía. Y ahora, tras todo lo pasado, cobra sentido aquella reflexión.

Llegado este momento, en el que el Decano juega el play off de ascenso tras una primera oportunidad perdida, no me cabe la menor duda que la ambición sigue muy presente. El Recre quiere conseguir el ascenso y lo va a pelear. No hay otra consigna diferente y es el único camino que ven.

Pero no debemos mezclar la ambición con el estilo de juego. Ser ambiciosos no significa ser ofensivos, ni jugar al ataque constantemente con tres puntas rápidos y habilidosos. Ser ambiciosos es querer conseguir el objetivo siendo más competitivo que el contrario.

El Recre de Salmerón llegó a ser primero en su Liga con un planteamiento muy definido, que se centraba en ser fuertes atrás, sólidos, y eficaces en ataque. Y es ahí donde el equipo debe incidir porque es donde se siente cómodo.

Ante el Fuenlabrada le perdió una mala segunda parte en el partido de ida, con el equipo irreconocible. Pero ahora es necesario volver a la versión original. La confianza en el trabajo tiene que estar por encima de todo porque con ella se alcanzaron importantes alegrías, de esas que ya estaban olvidadas para el recreativismo.