Gloria a The Beatles, ‘forever’

Hubo un tiempo en que Huelva acogía una de las jornadas más importantes del país, de las muchas que siempre se han dedicado a The Beatles. La antigua Casa de la Cultura, hoy Biblioteca Provincial, llegó a exponer objetos variopintos del universo del grupo, incluido el bajo Höfner que MacCartney tocaba en la mayoría de sus canciones. Eran tiempos en que incondicionales onubenses editaban de la forma más artesanal su propia revista, Penny Lane, y que en muchos jóvenes de entonces aprendieron a amar a la más importante banda de música contemporánea, que sigue siendo la más grande de todos los tiempos.

Seguramente estos antecedentes tengan algo que ver con el hecho de que Huelva recupere ahora esa vista atrás para mayor gloria del grupo de Liverpool. Lo hace a través de la Universidad, este año, aún, de un modo experimental, pero con clara intención de perpetuarse y tomar el relevo de aquella Semana Beatle de Huelva perdida en la memoria. Por lo pronto es de sólo un día, el viernes 29 de marzo, con forma de Jornada homenaje a The Beatles, que es de las notas más destacadas de la programación cultural de la Onubense para este invierno, presentada ayer en el campus de El Carmen.

El intento no es malo. Es una jornada en tres actos pero con entidad suficiente. Lo más notorio viene de un invitado que une historia y mitomanía: Leslie Cavendish probablemente no diga mucho como nombre pero tiene el valor de su condición de estilista de los Fab Four, persona muy cercana y testigo directo de aquellos años de locura en la primera mitad de los 60, de cuyas melenas fue responsable.

Cavendish, residente en España muchos años, ofrecerá una charla en el Aula de Grados de la Facultad de Derecho, donde compartirá información, anécdotas y vivencias que son pura historia de la música.

El estilista de los Fab Four estará en Huelva hablando del grupo en sus años de mayor auge

Para completar su testimonio, antes, esa tarde, Enrique Sánchez, conocido por estar al frente del grupo sevillano Los escarabajos, mostrará su perfil de extraordinario estudioso beatle, y hablará sobre el papel de Andalucía en las composiciones de dos temas míticos de la banda: Strawberry Fields, escrita por Lennon en Almería, y Penny Lane, obra de MacCartney durante una estancia anónima en Sevilla. La música del grupo de versiones pondrá fin a una jornada que, aseguran desde la UHU, tiene más sentido como primera edición que como hecho aislado, por lo que tiene la puerta abierta a su repetición en 2020, si la respuesta del público es la adecuada.

El homenaje a The Beatles cierra el programa invernal de la agenda cultural universitaria, pero antes hay tres meses en los que, como es habitual, la música, la literatura y el teatro tienen el mayor peso entre las propuestas realizadas.

La rectora de la UHU, María Antonia Peña, y la vicerrectora de Extensión Universitaria, Joaquina Castillo, aseguraron en la presentación que éste es un “programa de calidad” diseñado para “entrar en espacios donde otras instituciones no llegan”. Son espacios, quizá, “minoritarios”, pero tienen mucho de “innovación cultural”, gracias a “saber gestionar bien los fondos que se tienen”.

Cantero Rock

La microsala del campus de El Carmen y Las Cocheras del Puerto seguirán siendo los escenarios más activos para la Onubense. En esta segunda, de nuevo el ciclo Cantero Rock promete invitados de primer orden, como será, en primera instancia, el 31 de enero, Adam Levy, conocido líder de la banda norteamericana The honeydogs, aquí de gira en solitario por tres provincias españolas, acompañado por el grupo gaditano The brass buttons.

Las otras dos aportaciones al veterano ciclo rockero lo ponen otros dos grupos del panorama indie nacional, con Barbott, el 20 de febrero, y Tigres leones, el 8 de marzo. Y a ellos, de forma paralela, se unen los nombres incluidos en ese otro formato reducido que propone La microsala, hoy mismo con Adriana Moragues & Manu Míguez; la semana que viene, el día 23, con Mingo Balaguer & Kid Carlos; y, para cerrar, el 6 de marzo, la cantante alemana Lovis G., que ya pasó hace unos meses por el ciclo de Fundación Cajasol con sus ritmos brasileños.

En el apartado literario quedan esta vez la visita del premio Nadal 2018, Alejandro Palomas, que pasará por La microsala el 20 de marzo, y, antes, el 6 de febrero, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, Boris Izaguirre, lanzado todavía en la promoción de su novela autobiográfica, Tiempo de tormentas.

No faltarán estos meses el teatro universitario, con los pases correspondientes al Circuito Andaluz, y tampoco los certámenes de fotografía y cómic, Contemporarte y Campus Cómic, como tampoco la contribución anual de la Onubense al Festival Internacional de Fotografía Latitudes, esta vez con una exposición colectiva, Todas las mujeres somos una, en la sala de exposiciones de Cantero Cuadrado a partir del 14 de febrero y hasta el 31 de marzo.